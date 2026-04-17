Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

El 57 % de los estadounidenses se vuelven más curiosos con la edad

El deseo de explorar no se apaga con la edad: una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses se sienten cada vez más curiosos

Talker
Viajar hoy no es escapar, es descubrir y crecer
Viajar hoy no es escapar, es descubrir y crecer (PA)

Seis de cada 10 estadounidenses (57 %) se sienten más curiosos a medida que pasan los años, según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por National Geographic-Lindblad Expeditions y Talker Research de 2.000 adultos, reveló que el 70 % tiene el deseo de seguir siendo aventurero y el 76 % tiene la disposición de probar cosas nuevas.

Para satisfacer esta creciente curiosidad, el 40 % de las personas recurre a explorar más el mundo como su principal vía de exploración.

El descubrimiento a través de los viajes se ha convertido en una forma vital para que las personas amplíen sus horizontes.

Mientras que el 30 % de los encuestados satisface su curiosidad sumergiéndose en la historia, el 26 % busca viajes inmersivos e irrepetibles.

Relacionados

En todas las generaciones, la motivación para explorar es alta: el 78 % desea aprender más sobre el mundo y el 76 % está ansioso por vivir nuevas experiencias.

Para muchos, el proceso de satisfacer la curiosidad a través de los viajes tiene un profundo sentido de propósito.

El 70 % de las personas creen que, hoy en día, viajar tiene menos que ver con "escapar" y más con los aprendizajes internos que se obtienen.

Al imaginar la exploración, el 40 % de las personas asocia este acto con sentimientos de curiosidad y entusiasmo, mientras que el 30 % lo vincula con la admiración y el crecimiento personal.

Ya sea aprendiendo algo nuevo (21 %), acumulando historias para toda la vida (21 %) o obteniendo una nueva perspectiva de la vida (19 %), los viajeros buscan formas significativas de ir más allá de lo familiar.

De hecho, el 85 % de los encuestados prefieren destinos que supongan un desafío, buscando recompensas más profundas, tales como una mayor apreciación de la vida (39 %) y una sensación de crecimiento personal (37 %).

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in