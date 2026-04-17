El 57 % de los estadounidenses se vuelven más curiosos con la edad

Seis de cada 10 estadounidenses (57 %) se sienten más curiosos a medida que pasan los años, según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por National Geographic-Lindblad Expeditions y Talker Research de 2.000 adultos, reveló que el 70 % tiene el deseo de seguir siendo aventurero y el 76 % tiene la disposición de probar cosas nuevas.

Para satisfacer esta creciente curiosidad, el 40 % de las personas recurre a explorar más el mundo como su principal vía de exploración.

El descubrimiento a través de los viajes se ha convertido en una forma vital para que las personas amplíen sus horizontes.

Mientras que el 30 % de los encuestados satisface su curiosidad sumergiéndose en la historia, el 26 % busca viajes inmersivos e irrepetibles.

En todas las generaciones, la motivación para explorar es alta: el 78 % desea aprender más sobre el mundo y el 76 % está ansioso por vivir nuevas experiencias.

Para muchos, el proceso de satisfacer la curiosidad a través de los viajes tiene un profundo sentido de propósito.

El 70 % de las personas creen que, hoy en día, viajar tiene menos que ver con "escapar" y más con los aprendizajes internos que se obtienen.

Al imaginar la exploración, el 40 % de las personas asocia este acto con sentimientos de curiosidad y entusiasmo, mientras que el 30 % lo vincula con la admiración y el crecimiento personal.

Ya sea aprendiendo algo nuevo (21 %), acumulando historias para toda la vida (21 %) o obteniendo una nueva perspectiva de la vida (19 %), los viajeros buscan formas significativas de ir más allá de lo familiar.

De hecho, el 85 % de los encuestados prefieren destinos que supongan un desafío, buscando recompensas más profundas, tales como una mayor apreciación de la vida (39 %) y una sensación de crecimiento personal (37 %).