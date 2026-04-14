8 de cada 10 desempleados luchan contra la falta de motivación en su búsqueda laboral
La irrupción de la inteligencia artificial y un mercado laboral cada vez más exigente están debilitando la motivación de los desempleados
Ocho de cada 10 estadounidenses desempleados tienen dificultades para encontrar la motivación necesaria para seguir buscando empleo en medio del auge de la inteligencia artificial.
Una encuesta realizada por Pelgo y Talker Research de 5.000 adultos reveló que solo el 23 % se siente constantemente motivado, mientras que el 31 % ha detenido por completo su búsqueda activa de empleo y el 35 % afirma que su motivación fluctúa a diario.
Esta falta de motivación tiene su origen en un mercado laboral que deja al 26 % de los encuestados sintiéndose desesperanzados y al 24 % abrumados por el rechazo.
En promedio, la búsqueda dura seis meses, aunque el 30 % de los candidatos llevan buscando incluso más tiempo. Las generaciones X y los baby boomers son quienes enfrentan los periodos de desempleo más prolongados.
El candidato promedio dedica 65 minutos al día a buscar trabajo y envía aproximadamente 20 solicitudes a lo largo de su proceso.
A pesar de sus esfuerzos, el 44 % de los encuestados mantiene la confianza en sus propias habilidades y el 36 % recurre a sus redes profesionales para obtener pistas y contactos.
La falta de apoyo resulta evidente. El 18 % afirma necesitar asistencia en salud mental, mientras que otros identifican carencias en la capacitación para adquirir nuevas habilidades (14 %) o en el asesoramiento para la elaboración de currículos (11 %). Incluso, el 18 % de la generación Z, en particular, busca mentoría y comentarios constructivos.
La inteligencia artificial ha transformado el panorama de la búsqueda de empleo, hasta el punto de que el 57 % de los encuestados la percibe como la “nueva normalidad”.
Si bien el 21 % de la generación Z cree que su despido más reciente fue provocado directamente por la IA, muchos están utilizando ahora esta tecnología para su propio beneficio.
El 37 % utiliza la IA como recurso para la búsqueda de ofertas, el 35 % la emplea para prepararse para las entrevistas y el 40 % recurre a ella para mantenerse al día sobre las cambiantes demandas del sector.
A pesar de que el 36 % se muestra preocupado por la posible eliminación de empleos a causa de la IA, el 45 % tiene la certeza de que sus habilidades personales son insustituibles. Además, el 48 % coincide en que dominar la IA constituye una estrategia profesional más acertada que oponerse a ella.
“A medida que el mercado laboral continúa evolucionando con el crecimiento de la IA, resulta alentador observar que muchos solicitantes de empleo se están adaptando y aprovechando esta tecnología como un recurso de gran valor”, dijo Chieh Huang, cofundador y director ejecutivo de Pelgo. “Las herramientas que ayudan a identificar las necesidades actuales del sector, a mejorar o reorientar las competencias cuando sea necesario y a agilizar el proceso de búsqueda son fundamentales para asegurar su próximo puesto”.
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