¿Cuánto gastan las mujeres en su bienestar personal al año?

La mujer promedio gasta $1639 al año en su bienestar, según un nuevo estudio.

El estudio de 2.000 mujeres de entre 20 y 50 años reveló que, desde vitaminas hasta toallas sanitarias y máquinas de afeitar, el 61 % siente que no puede cubrir todas sus necesidades de higiene y, a menudo, se ve obligada a elegir entre su bienestar económico y físico.

La mujer promedio encuestada estima que gasta casi el 23 % de su sueldo en salud e higiene.

De hecho, el 38 % se preocupa mensualmente por cómo va a cubrir sus necesidades de salud para el mes siguiente.

Realizada por Talker Research para Intimina, la encuesta reveló que más de la mitad de las mujeres tienen dificultades para cubrir sus necesidades de bienestar (53 %).

Las mujeres son las que más gastan en visitas médicas ($232), el cuidado de la piel ($227), la ropa interior ($222), los productos de higiene ($219) y las vitaminas ($209).

Además, las mujeres gastan un promedio de $182 en productos para la menstruación, $197 en medestudioicamentos recetados y $151 en artículos para la intimidad.

Durante el último año, las mujeres han visto aumentos de precios en sus productos de higiene (59 %), cuidado de la piel (56 %) y productos para la menstruación (53 %).

Esto puede ser un problema persistente, ya que la mitad de las mujeres no sabe si puede seguir esperando aumentos en los productos para la menstruación.

Casi dos tercios de las mujeres compran productos para la menstruación al menos una vez al mes (64 %), con más frecuencia que las vitaminas (54 %), el cuidado de la piel (53 %) y los artículos para la intimidad (35 %).

Ante el aumento de los productos, el 42 % ha pospuesto el pago de otras necesidades para cubrir sus necesidades de bienestar.

Para ahorrar dinero, algunas mujeres evitan comprar analgésicos (27 %), no usan los productos menstruales a menudo (21 %) y retrasan el tratamiento de infecciones (14 %).

Una cuarta parte de las mujeres ha omitido o retrasado por completo la compra de productos para la menstruación debido al costo. Incluso más han aprovechado al máximo las vitaminas (51 %), la ropa interior (49 %) y el cuidado de la piel (49 %).

"Lamentablemente, las dificultades económicas están empujando a las mujeres a un peligroso juego de adivinanzas con sus propios cuerpos", dijo Dunja Kokotovic, gerente global de marca de Intimina. "Los problemas de salud íntima, especialmente las infecciones, requieren atención profesional precisa. Autodiagnosticarse o recurrir a remedios caseros puede fácilmente provocar dolor crónico y tratamientos mucho más costosos en el futuro. Recomendamos encarecidamente a las mujeres que prioricen las citas médicas y mantengan el consejo médico profesional como una prioridad en su rutina de cuidado. Su salud es demasiado importante como para arriesgarla".