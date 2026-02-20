Así están cambiando los jóvenes su consumo de alcohol en salidas nocturnas

Un estudio reciente muestra que los hábitos de consumo de alcohol de los jóvenes en sus salidas nocturnas están evolucionando, pero no desapareciendo.

El estudio de 2.000 adultos jóvenes, incluyendo 1.000 millennials y 1.000 de la generación Z mayores de 21 años, reveló que, si bien la espontaneidad aún define una gran salida nocturna, las decisiones sobre el consumo de alcohol son cada vez más flexibles.

Realizado por Josh Cellars y Talker Research, el estudio reveló que el 47 % afirmó que su decisión de beber alcohol cambia con frecuencia, dependiendo de cómo se desarrolle la noche.

En promedio, los adultos jóvenes consumen alrededor de tres bebidas alcohólicas y dos no alcohólicas por salida, lo que refleja una tendencia creciente a equilibrar ambas opciones en lugar de limitarse a una u otra.

Las preferencias varían ligeramente según la generación. El vino sigue siendo una opción popular, elegida por el 56 % de la generación Z y el 54 % de los millennials.

Los encuestados de la generación Z son igualmente propensos a elegir cócteles sin alcohol (55 %), mientras que la cerveza sigue siendo especialmente popular entre los millennials (61 %).

El sábado es la noche más común para tomar bebidas alcohólicas, mientras que los viernes son cuando los encuestados son más propensos a optar por bebidas no alcohólicas.

Las razones detrás de estas elecciones señalan un cambio de mentalidad. Entre la generación Z, el 33 % afirmó que su principal motivación para elegir bebidas no alcohólicas es evitar los efectos secundarios del alcohol y, al mismo tiempo, disfrutar de la experiencia social de tomar una copa.

Los millennials, por su parte, se centran más en la practicidad: el 29 % afirma evitar el alcohol para sentirse frescos y preparados para el trabajo a la mañana siguiente, sobre todo cuando salen entre semana.

La inclusión también juega un papel importante en la cultura social moderna del consumo de alcohol. El 95 % de los encuestados afirmaron que es importante que todos se sientan bienvenidos en una reunión, y el 53 % lo calificó de "muy importante".

En definitiva, lo que hace que una noche sea memorable tiene menos que ver con lo que hay en la copa y más con el ambiente: el 61 % señaló la buena compañía, el 55 % las risas compartidas y el 50 % la conexión genuina como los ingredientes más importantes de una gran noche.