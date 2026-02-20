¿Dormir a la misma hora es el secreto de un matrimonio feliz?

Una reciente encuesta de 2.000 estadounidenses casados ha revelado cómo las diferentes horas de dormir podrían afectar sus relaciones.

La investigación reveló que escalonar la hora de dormir es más común de lo que muchas parejas creen. En promedio, las parejas casadas sólo comparten la cama tres noches a la semana. Varias veces por semana, experimentan un desfase promedio de 80 minutos.

Las parejas que reportaron menos desfases a la hora de dormir eran más propensas a describirse como "muy felices" en su matrimonio.

Quienes se declararon muy felices se acuestan juntos unas cuatro veces por semana, en comparación con aproximadamente una vez por semana en el caso de las parejas menos felices.

La encuesta de Avocado Green Mattress y Talker Research también mostró que la compatibilidad del sueño influye. Las parejas que eran ambos noctámbulos o madrugadores tenían una mayor probabilidad de reportar ser muy felices en su matrimonio (71 % y 78 %, respectivamente), en comparación con el 59 % de las parejas compuestas por un madrugador y un noctámbulo.

Muchos encuestados creen que compartir la hora de dormir fortalece su vínculo. El 58 % afirmó sentirse más cerca de su pareja cuando se acuestan a la misma hora, mientras que el 59 % cree que hacerlo es importante para aumentar la intimidad.

La calidad del sueño también parece mejorar cuando los horarios se alinean: el 43 % afirmó dormir mejor cuando coordinan las horas de dormir, en comparación con sólo el 16 % que afirmó que su sueño mejora cuando se acuestan a horas diferentes.

La importancia de acortar la brecha horaria varía según la generación. Los millennials fueron mucho más propensos a reportar beneficios al acostarse juntos, con un 62 % afirmando que duermen mejor cuando se acuestan a la misma hora que su pareja, en comparación con sólo el 27 % de los baby boomers. De igual manera, el 76 % de los millennials afirmó sentirse más cerca de su pareja cuando comparten la hora de dormir, frente al 41 % de los baby boomers.

"Lo que necesitas para descansar bien por la noche puede cambiar con la edad, al igual que tu relación puede evolucionar con el tiempo", dijo Laura Scott, directora de marketing de marca de Avocado Green Mattress. "Los estadounidenses mayores podrían estar más integrados en sus matrimonios y, por lo tanto, priorizar el sueño de una manera diferente. Lo más importante es que todos descansen lo que necesitan, conscientes del impacto que el sueño puede tener en nuestra salud y bienestar general".