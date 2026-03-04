David y Victoria Beckham envían mensaje de cumpleaños a Brooklyn en medio de áspera disputa familiar

David y Victoria Beckham han felicitado públicamente por su cumpleaños a su hijo, Brooklyn Peltz Beckham, en medio de un desencuentro familiar.

Esto se produce después de que Peltz Beckham emitiera un mordaz comunicado con graves acusaciones contra sus padres, acusándolos de dar prioridad a la “Marca Beckham” por encima de todo.

La ex estrella del Real Madrid y el Manchester United celebró el 27º cumpleaños de su hijo compartiendo una serie de fotografías en las redes sociales.

Una de las imágenes mostraba a David, Victoria y a Peltz Beckham en una piscina, con el siguiente pie de foto: “27 años hoy. Feliz cumpleaños, Bust. Te amamos”.

Una publicación posterior mostraba solo al exfutbolista y a Peltz Beckham, con el mensaje: “Feliz cumpleaños Bust, te quiero”.

“Bust” es el apodo de los Beckham para su hijo mayor, que ha hecho incursiones en el modelaje, la fotografía y la cocina.

La familia en tiempos más felices: Brooklyn y su esposa Nicola junto con Victoria y David Beckham ( Instagram )

Victoria Beckham compartió la misma imagen de la piscina en sus historias de Instagram, junto a una foto suya con su hijo cuando era bebé.

“Feliz 27 cumpleaños Brooklyn, te quiero mucho”, rezaba el pie de foto.

Peltz Beckham acaparó gran parte de la atención en enero tras una publicación en Instagram en la que declaraba que no tenía ningún deseo de “reconciliarse” con su familia.

Alegó que sus padres habían manipulado las informaciones de la prensa y “[habían intentado] sin cesar arruinar” su relación con Nicola Peltz Beckham en los prolegómenos de su boda en 2022.

Entre sus reclamaciones, dijo que su madre se había apropiado de su primer baile con su esposa, bailando “inapropiadamente” con él delante de los invitados, lo que lo dejó sintiéndose “humillado”.

También afirmó que su esposa había sido “irrespetada” por su familia y que no había sido invitada a la celebración del 50° cumpleaños de su padre.

Al parecer, Peltz Beckham ha pedido a sus padres que no interactúen con él ni lo etiqueten en las redes sociales. También ha bloqueado a su familia en Instagram.

Ni David ni Victoria, conocidos cariñosamente en el Reino Unido como Posh y Becks, se han referido directamente a las acusaciones.

Sus otros hijos, Romeo, Cruz y Harper, también han guardado silencio al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello