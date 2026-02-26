Cómo los padres redefinen su grupo de apoyo

Los padres de hoy están redefiniendo el significado de "tener un grupo", apoyándose menos en los sistemas de apoyo tradicionales, como los programas extraescolares, y más en sus familiares y familia elegida.

Una reciente encuesta de 2.000 padres, incluyendo 1.000 con hijos de 0 a 9 años y 1.000 con hijos de 10 a 17 años, reveló que los familiares (29 %) y los mejores amigos (28 %) son los mayores apoyos actuales de ellos.

El 35 % afirma que aprecia el apoyo de sus seres queridos y que "nunca" lo cambiará. Aunque dos de cada cinco padres dijeron que su grupo de apoyo es más pequeño que el que tuvieron sus propios padres durante su infancia, el 49 % se siente más apoyado que sus padres.

Ese apoyo es crucial, especialmente porque el padre promedio pasa casi la mitad de la semana sintiéndose abrumado.

Los padres también afirman sentirse estresados por tener que poner comida en la mesa cuatro veces por semana. Tener una comunidad marca una diferencia tangible: el 50 % afirma que les permite dedicar tiempo personal, el 42 % afirma que les ayuda a sentirse más presentes con su familia, el 39 % les permite realizar las tareas domésticas y el 35 % afirma que les da más tiempo con sus hijos.

El estudio realizado por Mrs. T’s Pierogies y Talker Research muestra que los momentos cotidianos son cuando el apoyo más importa.

Los padres son más propensos a apoyarse en su comunidad cuando necesitan un descanso mental (41 %) o cuando están enfermos pero siguen criando a sus hijos (33 %).

Los niños también están notando la expansión de estos grupos de apoyo. Entre los niños de 10 a 17 años, el 61 % escucha regularmente a sus padres referirse a sus amigos como parte de la familia.

Y las lecciones que aprenden de estos miembros de la comunidad van más allá de habilidades prácticas como montar en bicicleta o cocinar.

Algunos niños dijeron haber aprendido que no es necesario tener parentesco de sangre para ser familia, que la salud mental es importante o que es esencial ser siempre amable.

En cuanto a pasar tiempo juntos, los niños dijeron que sus actividades favoritas con sus seres queridos incluyen jugar (55 %), cocinar (42 %) y viajar (32 %).