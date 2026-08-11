Cristiano Ronaldo confirma que se casó con Georgina Rodríguez tras años de relación

Cristiano Ronaldo se casó con su pareja de años, Georgina Rodríguez, en una ceremonia civil celebrada en Portugal.

La pareja, que se conoció en Madrid y comenzó su relación en 2016, anunció la noticia en Instagram con una fotografía en la que ambos mostraron sus anillos, acompañada de un sencillo mensaje con las iniciales “C” y “G” separadas por un corazón.

La ceremonia tuvo lugar en Cascais, una localidad costera situada a unos 32 kilómetros al oeste de Lisboa, y contó con la presencia de sus cinco hijos.

Ronaldo, de 41 años, celebró la boda en un momento clave de su calendario deportivo: apenas cuatro días antes del debut de Al Nassr en la temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí.

La boda llegó en un momento destacado de la carrera de Ronaldo, quien se acerca a los 1.000 goles entre clubes y selección. Durante más de dos décadas, el delantero portugués defendió las camisetas de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de convertirse en una de las grandes figuras de la selección de Portugal.

Ronaldo también disputó su sexto Mundial, una marca que lo situó junto al argentino Lionel Messi entre los futbolistas con más participaciones en la fase final del torneo masculino.

Su historia con Georgina Rodríguez comenzó lejos de los estadios. La pareja se conoció en Madrid y confirmó públicamente su relación en 2017, cuando apareció junta en la gala de los premios The Best de la FIFA en Zúrich, Suiza. Ese mismo año comenzaron a compartir imágenes de su vida juntos en redes sociales.

La familia también creció durante ese periodo. En junio de 2017 nacieron Eva Maria y Mateo mediante gestación subrogada y, cinco meses después, Rodríguez dio a luz a Alana Martina, la primera hija de la pareja. Ronaldo ya era padre de Cristiano Jr., nacido en 2010.

En abril de 2022, la pareja atravesó un duro momento con la muerte de Ángel, uno de los gemelos que esperaba. Su hermana Bella sobrevivió al parto y su nacimiento, según contaron entonces Ronaldo y Rodríguez, les dio fuerzas para afrontar la pérdida.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar la muerte de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”, escribieron en un comunicado conjunto publicado en redes sociales. “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.

En el mismo mensaje, agradecieron a los médicos, enfermeros y demás personal sanitario por la atención y el apoyo que recibieron. “Estamos devastados por esta pérdida y pedimos privacidad en este momento tan difícil”, añadieron. “Nuestro pequeño, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”.

Traducción de Leticia Zampedri