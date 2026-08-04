Una abuela de 100 años comparte seis consejos para vivir más tiempo y mantenerse saludable

Pauline Kana, la sensación de las redes sociales conocida como “Gangster Granny”, celebró su cumpleaños número 100 el pasado fin de semana.

Kana, nacida el 1 de agosto de 1926, ha sido testigo de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, superó un cáncer de colon que le fue diagnosticado a los 96 años.

Actualmente vive en Columbus, Ohio, junto a su nieto Ross Smith, quien administra su cuenta de Instagram, donde ambos publican con frecuencia videos de humor y muestran a Kana en grandes eventos, como el Mundial de la FIFA 2026 y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de la WWE.

"Estoy muy orgulloso de ella", dijo Smith a Today al hablar sobre su abuela. "Nunca es tarde para vivir la vida al máximo, y creo que ella es un ejemplo viviente de eso".

Con motivo de su cumpleaños, la centenaria compartió con el medio seis consejos para vivir una vida larga.

open image in gallery Pauline Kana cumplió 100 años el 1 de agosto ( rosssmith/Instagram )

Mantenerse ocupada

Kana asegura que una de las claves para conservar su agudeza mental es combinar la fe con el trabajo duro.

“Me encanta trabajar y mantenerme ocupada”, afirmó. “Siempre he trabajado”.

Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a construir refugios antiaéreos. Después trabajó en General Motors y General Electric, y pasó más de 20 años en una panadería. Incluso, ya con más de 80 años, consiguió un empleo en una tienda de descuentos, según informó Today.

Mantenerse activa

Para cuidar su salud física, Kana también recomienda mantenerse en movimiento. Según Today, cuando era niña nadaba todas las mañanas en un río cercano, caminaba un kilómetro y medio hasta la escuela y practicaba baloncesto, además de patinar sobre ruedas y sobre hielo.

Smith contó que solo recientemente Kana ha reducido un poco el ritmo y que ahora utiliza un bastón o un andador cuando sale de casa.

Su consejo coincide con el del actor Dick Van Dyke, también centenario, quien en diciembre de 2025 aseguró que el secreto de su longevidad es mantenerse activo.

“Siempre me ha encantado el soft shoe. Tiene algo muy especial, todo fluye de manera natural. Mi esposa y yo lo bailamos juntos”, contó la estrella de Mary Poppins en una entrevista con Today en diciembre de 2025. “Ella me mantiene joven porque cantamos y bailamos juntos, y me hace sentir como un adolescente”.

open image in gallery Kana, conocida en redes sociales como ‘Gangster Granny’, publica con frecuencia contenido de humor ( smoothsmith8/Instagram )

Come lo que te haga feliz

Aunque durante décadas los médicos han insistido en que una alimentación saludable es clave para una vida larga, Kana cree que lo más importante es mantener un equilibrio.

Creció en una granja, donde comía alimentos caseros preparados con ingredientes frescos. Sin embargo, después de trabajar en una panadería, desarrolló una debilidad por los dulces.

“Me encantan los dulces. De verdad”, confesó, mientras Smith bromeaba con que su abuela tiene la “peor dieta del mundo”.

Aun así, un estudio de largo plazo de la Universidad de Tufts concluyó que una alimentación rica en frutas, verduras y mariscos ayudó a los hijos de personas centenarias a vivir también más años.

“La alimentación es un factor no genético que está bajo el control de cada persona y puede influir tanto en la longevidad como en los años de vida saludable”, explicó Erfei Zhao, autora del estudio. Según la investigación, los descendientes de personas longevas tendían a seguir una dieta más beneficiosa para la salud metabólica, cardiovascular y cerebral.

Ríete mucho

Fiel al tono desenfadado de sus videos, Kana está convencida de que la risa es la mejor medicina. La mayoría de los contenidos que publica junto a Smith la muestran protagonizando situaciones divertidas ideadas por su nieto.

open image in gallery Kana y su nieto, Ross Smith, asistieron al Mundial de 2026 para alentar a la selección argentina ( smoothsmith8/Instagrm )

En uno de los videos, publicado en abril, se ve a Kana paseando una aspiradora robot con una correa. “Está tan drogada que creyó que una aspiradora robot era su perro”, dice el texto que acompaña la publicación.

Al explicar por qué comenzó a subir videos humorísticos de su abuela, Ross contó: “Siempre pensé que sería divertido tomar a una dulce abuelita y darle un giro por completo: acercarla a la cultura hip-hop y hacer que conectara con los millennials”.

Vive con un propósito

Según Smith, otro de los pilares de la longevidad de Kana es levantarse cada mañana sabiendo que, además de contar con el cariño de su familia y sus amigos, hay millones de personas que la admiran y a las que puede hacer reír.

“Para ella, tener un propósito es fundamental”, afirmó. “Creo que eso también le da un impulso extra para levantarse de la cama, incluso en los días en que no tiene ganas”.

Abraza la aventura

En los últimos años, Kana se ha dedicado a cumplir los sueños de su lista de deseos, una etapa de su vida que será el eje de un próximo documental, según informó Today.

A comienzos de este año, obtuvo un récord Guinness al convertirse en la persona de mayor edad en practicar crowd surfing. En mayo, durante un concierto del cantante de música country Brantley Gilbert, fue levantada por unas 20.000 personas del público, mientras permanecía sujeta de forma segura a una camilla acolchada.

Traducción de Leticia Zampedri