El ébola mata a 1.700 personas en el este de Congo en el brote más rápido registrado

El ébola ha matado a más de 1.700 personas en el este de República Democrática del Congo, en el brote de la enfermedad más rápido del que se tiene registro, según mostraron los datos.

Hasta el martes se habían documentado 3.802 casos y 1.707 muertes, de acuerdo con el reporte más reciente del gobierno.

No está claro cuándo el brote alcanzará su punto máximo, indicó el martes el director general de los CDC de África, Jean Kaseya, durante su segunda visita a la ciudad de Bunia, cerca del epicentro del brote. Kaseya advirtió que casi el 80% de los nuevos casos no provienen del rastreo de contactos, sino de la transmisión comunitaria.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tenía previsto llegar el martes a la capital congoleña, Kinshasa, y se esperaba que visitara Bunia más adelante esta semana.

El brote, declarado el 15 de mayo, se ha vinculado al virus Bundibugyo, para el cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados. Retrasos en el rastreo de contactos, dificultades para acceder a las zonas afectadas, desconfianza de las comunidades y violencia por parte de grupos armados y algunos residentes han obstaculizado la respuesta, han señalado los CDC de África.

En la provincia de Ituri se están realizando dos ensayos clínicos de fármacos de profilaxis posexposición, además de dos ensayos de vacunas por separado en Reino Unido y Canadá.

El brote se concentra mayormente en la remota provincia de Ituri, en el este del Congo, que representa casi el 90% de los casos, aunque también se han confirmado casos en otras cinco provincias, incluida una de las ciudades más grandes del país, Kisangani.

Uganda, país vecino, se declaró libre de ébola tras el alta del último paciente del país a mediados de junio.

Un desafío clave es que aún no se ha identificado al paciente cero del brote, mientras que el desplazamiento por el conflicto armado y la minería ilegal en la región han dificultado rastrear a miles de personas que han tenido contacto con individuos infectados. La OMS indicó el martes que estaba monitoreando a más de 17.000 contactos potenciales, y que a casi el 80% de ellos se les realiza seguimiento a diario.

Los trabajadores de la salud en la afectada ciudad de Mongbwalu emitieron un ultimátum el lunes por salarios impagos, al afirmar que “si no se hace nada en 24 horas, intensificaremos nuestra acción”.

Anteriormente, los trabajadores de la salud en Bunia se declararon en huelga por falta de pago y condiciones laborales peligrosas. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 100 trabajadores de la salud se han infectado desde el inicio del brote.

El brote más reciente ha matado a personas a un ritmo más rápido que cualquier episodio anterior, incluido el de 2014-2016, cuando se reportaron 28.000 casos, de los cuales murieron más de 11.000 personas. Aquel brote tardó alrededor de ocho meses en alcanzar 1.000 muertes.

La respuesta también se ve obstaculizada por un déficit de financiación, ataques a centros de salud, un conflicto abierto en el este del país y desconfianza entre las comunidades locales.

La inscripción para un estudio muy esperado sobre dos posibles tratamientos contra el ébola comenzó recientemente en Ituri.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.