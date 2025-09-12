Hija de Charlie Sheen se conmueve ante revelación de nuevo documental sobre la sobriedad de su padre

La hija de Charlie Sheen, Sami Sheen, ha reaccionado al reciente documental de Netflix sobre su padre.

El miércoles, Netflix estrenó Aka Charlie Sheen, que se sumerge en el ascenso a la fama del actor y su caída en desgracia. Su hija Sami (21) —que comparte con su exesposa Denise Richards— publicó el jueves un video en TikTok en el que confesaba haber visto el documental a pesar de no hablarse con su padre.

“No sabía que yo era la razón por la que estaba sobrio”, rezaba el pie de foto en pantalla del clip, mientras sonaba música triste de fondo y la creadora de OnlyFans yacía en su cama con lágrimas en los ojos.

Hizo hincapié en lo mucho que disfrutó del documental al titular la publicación en las redes sociales: “Honestamente, un documental de 10 sobre 10”.

El ex protagonista de Dos hombres y medio reveló tanto en el documental de Netflix como en su nuevo libro autobiográfico, The Book of Sheen, que Sami había estado involucrada en su decisión de volverse sobrio.

“Era el 10 de diciembre de 2017 y a las 9:00 a. m. ya iba por mi tercer café con un toque de whisky”, se lee en las memorias de Charlie. Continúa: “Sonó mi teléfono y cuando atendí, era mi hija Sam preguntando a qué hora nos íbamos. M****a: su cita de ese día se me había olvidado. Nunca he mezclado el alcohol con el volante, así que llamé a Tony T. para que viniera a ayudarme con una situación con la que estaba demasiado familiarizado. Hay personas fiables y luego está ese tipo”.

Después de que su amigo recogiera a su hija, recordó lo “silenciosa” que estaba.

“No necesitaba ser clarividente para saber exactamente lo que estaba pensando”, escribe Sheen, y prosigue: “¿Por qué papá otra vez no está conduciendo? ¿Por qué no estamos los dos solos en el auto como antes? ¿Cuándo volverá ese momento? ¿Cuándo tendré a mi papá de vuelta? Lo extraño”.

“Yo también lo extrañaba”, relató Charlie, y añadió: “Solo había una cosa que me parecía peor que traicionarme a mí mismo, y era fallar a mis hijos”.

En diálogo con la revista People la semana pasada, Charlie dio una actualización sobre el estado actual de su relación con Sami.

“Están pasando algunas cosas con Sami, pero lo arreglaremos”, dijo. Agregó: “Tengo más días detrás de mí que delante y eso está bien”.

“Esa es la condición de vivir [en la Tierra]”, continuó el actor. “Pero lo que intento decirles a mis hijos es: 'Tú vas a estar aquí mucho tiempo después de que yo no esté. Así que intenta quedarte al menos con el 10 % de lo que digo. Te garantizo que te será útil en algún sitio, te lo prometo'”.

Traducción de Sara Pignatiello