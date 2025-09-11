La honesta reacción de una mujer ante una proposición de matrimonio sorpresa se ha hecho viral y los espectadores del video la han elogiado por ser “la persona más entusiasta”.

Jaden Zahm y Will Ward estaban haciendo una larga excursión por una montaña del Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, EE. UU., cuando llegaron a un pintoresco lago, bautizado acertadamente como Lago Surprise (Sorpresa).

Mientras Jaden disfrutaba de la impresionante vista y posaba para una foto informal, se dio la vuelta para encontrar a su novio Will arrodillado con la caja de un anillo abierta, pidiéndole su mano en matrimonio.

“M****a. ¿Es en serio?”, gritó Jaden en una reacción completamente auténtica y cargada de improperios compartida en TikTok por su futuro cuñado. A continuación, narró su flujo de conciencia en respuesta al romántico suceso.

“¿Hablas en serio? Dios mío. Sí, sí. Dios mío. Esto es increíble. ¿Esto es la vida real? Vale, sí. Vale, tienes que ponérmelo. ¡Dios mío, y me queda bien! Soy una prometida, ¡no sé qué hacer! Es una maldita locura”, dijo.

Y continuó: “Eso es hermoso, es exactamente lo que quería. Lo hiciste bien. Ahora estoy incómoda, no sé qué hacer. Somos dos personas tímidas, eso es lo que pasa. ¿Ustedes lo supieron todo el maldito tiempo? Esto no parece real”.

Jaden Zahm se mostró eufórica e “incómoda” ante la propuesta ( TikTok/chill1215 )

Un usuario de TikTok contó el número de veces que Jaden dijo las palabras “Dios mío”, con un recuento final de 31 veces en el video de dos minutos.

Su reacción ha sido parodiada por la famosa tiktoker Madison Humphries, y todos los videos relacionados con la propuesta están acumulando millones de vistas.

El video original, publicado por el hermano de Will, cuenta hasta la fecha con más de 13,2 millones de visitas y 2,3 millones de “Me gusta”.

Los usuarios de las redes sociales quedaron cautivados por la entrañable personalidad de Jaden, como escribió una persona: “[Él] va a tener la mejor vida con ella. Es la persona más entusiasta que he visto”.

“¡Quiero ser su amigo!”, suplicó otro.

“NO se quedó sin palabras”, bromeó un usuario. Otros alabaron la espontánea respuesta, con Jaden visiblemente sudorosa y vestida con ropa de senderismo, en una época de declaraciones “sobreproducidas”.

“No me extraña que quisiera ponerle un anillo”, dijeron sus fans, y añadieron: “Se ve que es muy especial”.

Desde entonces, Will ha creado su propia cuenta en TikTok. En su biografía, se lee: “El tipo que propuso matrimonio a la forma humana del signo de exclamación”.

Traducción de Sara Pignatiello