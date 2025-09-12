Los nominados a los Emmy 2025 recibirán bolsas de regalo de 25.000 dólares: ¿qué incluyen?

Aunque no todos los nominados a los Emmy se llevarán un trofeo a casa, nadie se irá con las manos vacías de la ceremonia de entrega de premios del domingo.

La empresa de marketing de entretenimiento Distinctive Assets, con sede en Los Ángeles, preparó una bolsa de obsequios especial para la 77.ª edición de los Emmy, que se celebrará el 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. El paquete se entregará a ganadores, nominados y presentadores durante el evento repleto de estrellas.

Pero, ¿qué contiene esta codiciada bolsa?

El set incluye una selección de productos de cuidado de la piel, maquillaje y moda, con artículos de marcas como 1MD Nutrition’s VisionMD, Junk Food Clothing, Designs for Health, DESUAR Spa, Chanla Chau Cosmetics, L'Oréal Paris y Flexitol Heel Balm.

También participaron marcas de alimentos y bebidas, entre ellas Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky y Tea Forté.

open image in gallery La 77.ª edición de los premios Emmy se celebra el domingo en Los Ángeles ( Getty Images )

Entre los artículos destacados figuran un Helight Red Light Sleep Aid de 139 dólares, un Tea Tasting Assortment Tea Chest valuado en 69 dólares y un bolso PETA x Miomojo Angelica, elaborado con cuero vegano, con un valor de 140 dólares.

En conjunto, los obsequios alcanzan la impresionante suma de 25.000 dólares, según informó The Daily Beast. Esa cifra incluye más de 2.000 dólares en sesiones de entrenamiento personal de Training Loft, tarjetas de regalo de Desaur Spa y una variedad de artículos de lujo.

Además de las bolsas de obsequios, Distinctive Assets organiza su tradicional Emmy Awards Giving Suite, abierto durante los ensayos del 12 y 13 de septiembre y durante la transmisión en vivo del 14 de septiembre.

El espacio ofrece una experiencia tras bastidores a presentadores, nominados y ganadores, quienes pueden elegir entre productos y servicios que apoyan la misión de la Television Academy Foundation: brindar acceso a la industria a estudiantes de todos los orígenes. En la última década, la iniciativa ha recaudado más de 1 millón de dólares para la fundación.

open image in gallery La bolsa de obsequios de los Emmy incluye un surtido de tés, una cartera de lujo y una selección de productos cosméticos ( Distinctive Assets )

“Tras 26 años de producir experiencias mágicas con obsequios en una amplia gama de premiaciones y eventos especiales de Hollywood, es un privilegio significativo sumar la 77.ª edición de los Emmy a nuestra lista”, señaló en un comunicado Lash Fary, fundador de Distinctive Assets. “Celebramos a las estrellas más brillantes de la televisión y al mismo tiempo apoyamos la increíble labor de la Television Academy Foundation. Nuestro objetivo es enriquecer la experiencia de los Emmy con regalos fabulosos, alineándonos con una misión que impulsa a la próxima generación de talentos televisivos”.

En cuanto a las nominaciones, el exitoso thriller de ciencia ficción de Apple TV+, Severance, lidera las categorías de drama con un total de 27 candidaturas, incluidas las de actuación protagónica para sus estrellas Adam Scott y Britt Lower. Muy cerca le sigue la sátira sobre la élite de HBO Max, The White Lotus, con 23 nominaciones.

En las categorías de comedia, la nueva serie de Apple TV+ protagonizada por Seth Rogen, The Studio, obtuvo 23 nominaciones, y superó el récord que antes tenía Ted Lasso como la producción con más candidaturas de comedia en su primera temporada.

Entre los nominados históricos aparece Kathy Bates, de 77 años, quien superó a Angela Lansbury al convertirse en la actriz de mayor edad en recibir una nominación a mejor actriz principal en una serie dramática, gracias a su papel en Matlock.

En contraste, Owen Cooper, de 15 años, hizo historia como la persona más joven en obtener una nominación a Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada, por su papel en la miniserie de Netflix Adolescencia.

Harrison Ford consiguió la primera nominación a un Emmy de su carrera por su interpretación en la serie de Apple TV+ Terapia sin filtro, mientras que Beyoncé’s Beyoncé Bowl compite en la categoría de mejor especial de variedades.

La lista de presentadores de los Emmy incluye al conductor de The Late Show Stephen Colbert, Sydney Sweeney, Sofía Vergara, Kristen Bell, Angela Bassett, Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, entre otros.

Traducción de Leticia Zampedri