El ébola hace que la gente evite hospitales en Congo y dispara las muertes de embarazadas

Esther Lutula dejó de acudir a los controles prenatales poco después de que se declarara el actual brote de ébola en el este de República Democrática del Congo. A mitad de su embarazo, la joven de 26 años temía que la pusieran en aislamiento simplemente por tener fiebre, una idea errónea común.

“Por eso estoy esperando hasta que la enfermedad ya no esté tan extendida”, comentó a The Associated Press desde su casa en Bunia, la capital de la provincia de Ituri y epicentro del brote declarado el 15 de mayo.

Pero eso podría ser un error mortal.

La mortalidad materna en Ituri pronto se duplicó a medida que se difundían las noticias del brote, con un promedio de unas seis mujeres fallecidas por semana debido a complicaciones del parto, según Noemi Dalmonte, representante adjunta en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Congo.

Mientras que este año el promedio era de 3,1 muertes maternas semanales antes del brote, esa cifra saltó a 5,8 muertes del 25 de mayo al 19 de julio. Entre ellas, las muertes fuera de los centros de salud también aumentaron del 9,1% al 17,4% en el mismo periodo, muestran datos del UNFPA.

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Este reportaje forma parte de una serie sobre la mortalidad materna en el África subsahariana, que tiene la población de más rápido crecimiento del mundo y concentra el 70% de las muertes maternas globales. Cada año se registran alrededor de 180.000 muertes relacionadas con el embarazo en todo el continente.

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Mientras República Democrática del Congo combate el brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro, con más de 1.600 muertes confirmadas, trabajadores de salud y de ayuda humanitaria están advirtiendo sobre una crisis en la sombra, ya que las embarazadas evitan los hospitales y la ya elevada tasa de mortalidad materna del país aumenta aún más.

Aunque es común que los africanos eviten los centros de salud durante emergencias de salud pública por preocupaciones de seguridad, “con el ébola es más fuerte porque el ébola tiene muchos rumores”, señaló Dalmonte en una entrevista.

Algunos residentes recelosos cuestionan incluso si el ébola existe, y los trabajadores de salud en una de las regiones más remotas y volátiles del Congo se esfuerzan por responder al brote con pocos suministros, mientras las embarazadas reciben menos atención que nunca.

Uno de los lugares más peligrosos del mundo para dar a luz

Congo tiene unas de las tasas más altas del mundo tanto de nacimientos por mujer como de muertes relacionadas con el parto.

Las mujeres en la vasta nación centroafricana tienen casi seis hijos en promedio. Al menos 19.000 mujeres murieron por complicaciones del embarazo en el país en 2023, según los datos más recientes de la ONU, empatado con India y sólo por detrás de Nigeria a nivel mundial.

Ahora, trabajadores de salud en Ituri dicen que están viendo una disminución de las visitas a los hospitales, ya que la gente se preocupa por el riesgo de infección. Este tipo de ébola no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

Las mujeres que necesitan atención también temen quedar atrapadas en la violencia. Los centros de tratamiento del ébola han sido atacados por residentes motivados por la desinformación o por el descontento con las estrictas medidas contra el brote.

En la Clínica Bénédicte de Bunia, el número de mujeres registradas para atención prenatal ha bajado de 60 al mes a alrededor de 10, indicó el doctor Sonny Mwembo, director médico.

Incluso ahora, semanas después de los esfuerzos para combatir la desinformación, algunos residentes mantienen ideas equivocadas sobre el brote.

“Ahora mismo, si te sientes enfermo y vas al hospital, dicen que es ébola y te ponen en cuarentena de inmediato. Eso es lo que asusta a la gente”, afirmó Elodie Yabiri, una residente de Bunia con un embarazo muy avanzado.

Yabiri contó que está evitando los hospitales tanto como puede.

Mientras siga sintiendo que su bebé por nacer se mueve, cree que todo sigue bien.

La atención sanitaria limitada se vuelca al ébola

El brote ha tensionado el ya sobrecargado sistema de salud de República Democrática del Congo, complicando el acceso para las embarazadas que aún acuden a controles prenatales o a dar a luz.

Los centros de salud en las cinco provincias afectadas están reasignando personal y suministros a la respuesta, reduciendo el acceso a servicios esenciales de atención materna, según grupos de ayuda.

Al menos 44 trabajadores de salud infectados han muerto. Muchos otros trabajadores sanitarios han abandonado sus puestos, en protesta por la falta de pago. Se han registrado al menos 12 ataques contra centros y equipos de salud desde que se declaró el brote a mediados de mayo.

“Estamos haciendo todo lo que podemos para que la población entienda lo peligrosa que es esta enfermedad. Estamos trabajando día y noche sin que nos paguen”, explicó el doctor Ghislain Maneba, epidemiólogo e investigador comunitario en la zona de salud de Rwampara, en Ituri.

Todas las mujeres corren mayor riesgo en este brote

El ébola es raro, pero muy contagioso y grave, a menudo mortal. Se propaga en la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir.

Las mujeres suelen ser las principales cuidadoras cuando un ser querido enferma. Muchas también están entre el personal sanitario de primera línea en este brote.

Periodistas de The Associated Press que cubren el brote han visto a trabajadoras de salud embarazadas entre los equipos que combaten la epidemia.

“Es muy importante que sepan cómo protegerse, que tengan la información correcta”, indicó Dalmonte.

Las embarazadas con ébola tienen un mayor riesgo de problemas, incluido el aborto espontáneo, según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en su guía clínica.

Mientras tanto, las embarazadas que retrasan la atención y evitan los centros de salud “podrían morir no por el ébola en sí, sino porque la atención que las habría salvado ya no era accesible, confiable o segura”, advirtió Dalmonte.

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Asadu informó desde Abuya, Nigeria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.