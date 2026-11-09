Skims, la marca de lencería de Kim Kardashian, ofreció reembolsos a los clientes que se quejaron de su calendario de Adviento de 148 dólares, cuyo contenido generó indignación por incluir accesorios de bajo costo, como tirantes de sostén, ligas para el cabello y pasadores.

La polémica estalló después de que una usuaria de TikTok compartiera un video en el que abría las 12 cajas del calendario y mostraba su creciente decepción con cada sorpresa. En la grabación, que acumuló más de 8,1 millones de “me gusta”, la creadora de contenido, conocida como @wetsloppyswollen, encontró artículos como un llavero con forma de osito de peluche, un juguete antiestrés y tres ligas de seda para el cabello.

En un momento, al sacar un par de tirantes de sostén color piel, preguntó desconcertada: “¿Qué es esto?”. Su frustración aumentó cuando descubrió otros artículos, entre ellos un llavero con la palabra “Skims” y un espejo de bolsillo cubierto de material afelpado.

“Kimberly, de verdad estás a punto de hacerme enojar”, expresó la influencer mientras abría las cajas. “Es demasiado caro”.

Ante la ola de críticas, Skims anunció que ofrecería reembolsos a los compradores porque el producto “no cumplió con las expectativas”.

Un representante de la compañía declaró a Entertainment Weekly que estaban “al tanto de los comentarios que algunos clientes compartieron sobre el calendario de Adviento de SKIMS” y que los habían escuchado atentamente.

open image in gallery Skims, la marca de Kim Kardashian, recibió duras críticas por su calendario de Adviento de 148 dólares, que incluye ligas para el cabello, pasadores y tirantes de sostén ( Skims )

“Entendemos que el calendario no cumplió con las expectativas y nos hemos comunicado con cada cliente que lo compró para ofrecerle la opción de recibir un reembolso completo o un crédito de SKIMS que pueda utilizar en otros productos”, explicó el portavoz.

La empresa agregó que su objetivo es que “todos los clientes estén satisfechos con lo que reciben de SKIMS” y aseguró que las opiniones recibidas influirán directamente en sus futuros lanzamientos. The Independent se puso en contacto con la compañía para solicitar comentarios adicionales.

El calendario, que actualmente figura como agotado en el sitio web de Skims, se promocionaba con la promesa de ofrecer “12 razones para celebrar”.

“Cuenta los días que faltan para las fiestas con este calendario de Adviento de accesorios de SKIMS, que incluye 12 días de divertidas sorpresas”, señalaba la descripción del producto. “Desde accesorios para el cabello hasta llaveros y mucho más, descubre una combinación de artículos divertidos y favoritos para el día a día, todos presentados en una festiva caja de calendario de Adviento”.

open image in gallery La marca de ropa cómoda y moldeadora de Kim Kardashian ofrece reembolsos a quienes compraron su calendario de Adviento, luego de reconocer que el producto “no cumplió con las expectativas” ( Getty )

Sin embargo, las reacciones en redes sociales estuvieron lejos de reflejar el entusiasmo que la marca esperaba.

“Básicamente, todo lo que se pierde entre los asientos de mi auto”, comentó una persona en respuesta al video de @wetsloppyswollen.

“Esto es una falta de respeto total”, escribió otro usuario. “Cobrar 150 dólares por cosas que quizás valen 20 es una locura”.

“¿Cómo es posible que una marca de ropa interior no incluya ni una sola prenda de ropa interior?”, cuestionó otra persona.

Algunos usuarios incluso bautizaron el producto como el “Fyre Festival de los calendarios de Adviento”, en referencia al desastroso festival de música de lujo de 2017, que se hizo famoso por incumplir las promesas hechas a sus asistentes.

La youtuber Kiki Chanel también se sumó a las críticas y, en un video dedicado a la polémica, sostuvo que Kardashian debería publicar una disculpa. “Ni siquiera es bonito. Esa es la peor parte. Es horrible”, afirmó. “O sea, ¿ahora voy a andar promocionando tu marca después de que me hiciste gastar todo ese dinero y me arruinaste el día?”.

Fundada en 2019 por Kim Kardashian, Jens Grede y Emma Grede, Skims se especializa en ropa interior y prendas moldeadoras, con una propuesta dirigida a consumidores jóvenes.

La compañía ya había generado controversia por algunos de sus lanzamientos, como un sostén con pezones falsos presentado en 2023 y una tanga cubierta de vello púbico artificial, comercializada el año pasado bajo el nombre de The Ultimate Bush.

Traducción de Leticia Zampedri