La Tierra tiene una nueva miniluna: el asteroide 2026 QQ8

Una nueva miniluna “liliputiense” orbita la Tierra tras caer bajo la atracción gravitatoria de nuestro planeta.

El asteroide 2026 QQ8 quedó atrapado por la gravedad terrestre en abril y entró en una órbita circular alrededor del planeta. El astro completará una revolución y media antes de alejarse de la atmósfera en 2027

El astrónomo húngaro Kriztián Sárneczky, un prolífico cazador de asteroides, observó por primera vez la roca espacial en agosto, pero el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional no había informado de ello sino hasta hace poco.

Según una reconstrucción de su trayectoria orbital, el asteroide suele orbitar alrededor del Sol cada 359 días y se acerca a la Tierra aproximadamente cada 10 años.

La distancia mínima a la que se acercará a la Tierra durante su breve órbita alrededor de nuestro planeta será de unos 568.000 kilómetros, lo que equivale a aproximadamente 1,5 veces la distancia media entre la Luna y la Tierra.

Con un diámetro de unos 2 metros, el asteroide 2026 QQ8 no supone ningún riesgo para la Tierra, ya que probablemente sería destruido por la atmósfera si se encontrara en trayectoria de colisión directa.

No es inusual que la Tierra reciba pequeños fragmentos de roca espacial en su órbita; de hecho, un estudio del año pasado sugirió que podría haber hasta seis minilunas temporales alrededor de la Tierra en un momento dado.

Muchas de las minilunas podrían ser parte de la Luna propiamente dicha, que se desprenden y salen disparadas al espacio tras un impacto.

Cómo puede formarse una miniluna tras el impacto de un asteroide contra la Luna ( Cell )

Una de esas minilunas que podría haberse originado en la Luna es Kamo’oalewa, descubierta en 2016 cuando el asteroide de 40 metros se convirtió en un cuasisatélite de la Tierra.

“Su espectro se asemeja mucho al de las muestras lunares erosionadas por el espacio, lo que sugiere un origen lunar de Kamo’oalewa”, escribieron los autores del estudio.

Asimismo, explicaron que el origen lunar de Kamo’oalewa implica que los impactos en la Luna han dispersado fragmentos sustanciales en el sistema Tierra-Luna, lo cual es crucial para comprender los orígenes de los objetos próximos a la Tierra, la formación de los satélites de los planetas terrestres y sus posibles peligros para la Tierra.

Los objetos próximos a la Tierra, o NEO por sus siglas en inglés, suelen tener una vida útil de entre 1 y 10 millones de años, aunque algunos persisten hasta 150 millones de años.