Según diversos informes, Sydney Sweeney estaría planeando mudarse a los Cotswolds, en Inglaterra, junto a su novio, Scooter Braun.

La estrella de Euphoria, de 29 años, habría visitado una propiedad en Little Tew, una localidad de West Oxfordshire.

Si Sweeney y su pareja, un empresario multimillonario de 45 años, decidieran dividir su tiempo entre Estados Unidos y la localidad inglesa, tendrían como vecinos a varias celebridades.

Entre ellas se encuentran el exfutbolista David Beckham, de 51 años, y su esposa, la diseñadora de moda Victoria Beckham, de 52.

La expresentadora de televisión Ellen DeGeneres, de 68 años, y su esposa, la actriz Portia de Rossi, de 53, también viven en la zona.

open image in gallery Según diversos informes, Sydney Sweeney está buscando una casa en los Cotswolds junto a su novio, Scooter Braun ( AFP/Getty )

open image in gallery West Oxfordshire se ha convertido en una zona muy popular entre las celebridades en los últimos años ( Ian Rob/Geograph )

Una fuente declaró al periódico The Sun: “Sydney visitó los Cotswolds dos veces en los últimos 10 meses y quedó encantada con el lugar. Además, estuvo viendo propiedades en la zona durante los últimos tres meses”.

“No le preocupa llamar la atención de los residentes, que están acostumbrados a ver a grandes celebridades, y le parece que la vida en el pueblo es increíblemente hermosa y pintoresca”.

“Además, representa un cambio radical respecto al ritmo de Los Ángeles y a toda la gente que la acosa. Allí podría disfrutar de una vida mucho más tranquila en el campo”.

Little Tew también sería una ubicación conveniente por su cercanía a los estudios Pinewood, donde se ha filmado la saga de James Bond y donde Sweeney podría trabajar si consigue un papel en la próxima película.

“Los estudios Pinewood están a solo una hora de distancia, así que podría quedarse en su casa mientras rueda la película, si consigue el papel”, añadió la fuente.

Trina Parks, de 78 años, quien se convirtió en la primera chica Bond negra al actuar junto al fallecido Sean Connery en la película Diamantes para la eternidad (1971), afirmó recientemente que Sweeney sería una excelente elección para interpretar al próximo interés amoroso del agente 007.

“Sydney haría un trabajo maravilloso. Ha participado en una amplia variedad de proyectos y tiene pleno control de su propia sexualidad”, declaró a The Telegraph.

“No solo es una actriz talentosa, sino que también posee esa elegancia y seguridad características del Hollywood clásico, cualidades que funcionan muy bien tanto en sus proyectos como en su imagen pública”.

“Creo que, de cara al cine actual y al futuro de la saga Bond, el público quiere ver a una mujer que sea independiente y dueña de su sexualidad como pareja del agente 007. Sydney reúne esas cualidades”.

Sus declaraciones llegan mientras los seguidores de la franquicia esperan con entusiasmo el anuncio del actor que interpretará al próximo James Bond.

Daniel Craig, de 58 años, se despidió del papel del célebre espía británico tras el estreno de Sin tiempo para morir en 2021.

Desde entonces, Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia.

Según diversos informes, Josh O’Connor, Jack Lowden y Callum Turner figuran entre los principales candidatos para suceder a Craig como el agente 007.

En una entrevista con The Independent a principios de este año, la exdirectora de casting Debbie McWilliams, quien participó en la elección de Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig para interpretar a Bond, explicó que es fundamental preservar el misterio que rodea al personaje.

“Es esencial que Bond conserve todo su misterio”, afirmó. “Queremos saber lo menos posible sobre la vida personal de quienes lo interpretan, porque de eso se trata ser espía”.

“No necesitamos saber dónde hace sus compras, quiénes son sus padres ni dónde vive. Tiene licencia para matar y debemos creer que es capaz de hacerlo. Si el público no se lo cree, lo habremos perdido”.

Traducción de Leticia Zampedri