Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola Peltz, renovaron sus votos matrimoniales a tan solo tres años de su boda, pero la notable ausencia de la familia Beckham acaparó la atención.

El lunes (11 de agosto), la pareja compartió imágenes de la ceremonia, oficiada por el padre de Nicola, el multimillonario inversor Nelson Peltz, con la familia de la novia en primera fila.

Los padres de Brooklyn, David y Victoria, y sus tres hermanos —Romeo (22), Cruz (20) y Harper (13)— no aparecían en las glamurosas imágenes, que llegan tras los rumores de que Brooklyn se ha distanciado de la familia. Nicola y Victoria han negado cualquier ruptura.

El evento privado se celebró en la finca de la familia Peltz en el condado de Westchester, cerca de Nueva York. Nicola lució una versión adaptada de un vestido estilo Bardot que su madre usó en el altar en 1985 y una tiara.

En las fotos de la fiesta posterior aparecen Nicola —con un vestido azul pastel con apliques de mariposas— y Brooklyn rodeados de amigos.

La relación entre Brooklyn, de 26 años, y sus padres parece haberse desgastado luego de que en 2022 se casara con Peltz en una lujosa ceremonia de 3 millones de libras en Palm Beach (Florida) y se trasladara a Los Ángeles.

Son pocas las veces que Nicola, de 30 años, ha sido fotografiada con su familia política desde la boda, en la que se habría negado a usar uno de los diseños de Victoria.

Tiempo después expresó que tenía intenciones de hacerlo. En declaraciones a The Times, contó que Victoria se había dado cuenta de que su atelier no lo terminaría a tiempo, así que terminó eligiendo a otro diseñador.

A principios de este año, los rumores de un posible distanciamiento se intensificaron con la ausencia de Brooklyn y Nicola en las celebraciones del cumpleaños 50 de David, con invitados de la talla de Tom Cruise, Guy Ritchie y Gordon Ramsay. The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de los Beckham en busca de comentarios.

En junio, Victoria puso paños fríos a los rumores de ruptura entre la familia Beckham y Brooklyn tras compartir fotos de todo el clan junto a su padre, David, por el Día del Padre.

Mostró un frente unido con un video de David junto a Harper, Brooklyn y Cruz sentados en un sofá, cantando “Sherry” de Frankie Valli and The Four Seasons.

Si bien las parejas suelen renovar sus votos tras décadas de matrimonio, se desconoce por qué los Peltz-Beckham decidieron hacerlo tan pronto.

Brooklyn y Nicola compartieron imágenes de su renovación de votos en Instagram con la leyenda “solo amor”.

En otra publicación, Brooklyn escribió “mi chica por siempre”, junto a fotos de la pareja en un escenario mientras pronunciaban sus votos.

Traducción de Martina Telo