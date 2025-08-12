Esta popular especia picante puede ayudar a proteger tu visión y tu corazón

Esta especia picante es ideal para añadir una chispa extra de sabor a la cena y mantiene sanos el corazón y los ojos.

Ya sea en polvo, seca o fresca, la pimienta de cayena contiene una gran cantidad de vitaminas. En concreto, contiene vitamina A, esencial para la salud de nuestros ojos, órganos, sistema reproductor e inmunitario.

“Con solo una cucharadita, obtendrás el 15 % de tu dosis diaria de vitamina A”, explica Alexis Supan, dietista diplomada, a la Clínica Cleveland. Señaló que las personas podían obtener aún más vitaminas de los pimientos frescos.

Botánicamente considerada fruta y culinariamente conocida como verdura, esta especia de un rojo intenso también contiene vitaminas B6, K y C. La vitamina K ayuda al organismo a detener las hemorragias y fortalece la salud ósea. La vitamina C, que suele tomarse en comprimidos, refuerza nuestro sistema inmunitario.

"Un pimiento fresco contiene el 72 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C y el 50 % de vitamina A", señala Supan.

open image in gallery En polvo o fresca, la pimienta de cayena puede hacer deliciosas las comidas. Asimismo, está repleta de vitaminas y antioxidantes ( Getty Images/iStock )

Los pimientos son una gran fuente de antioxidantes que protegen nuestras células y favorecen la salud, según Supan. Se ha demostrado que las dietas ricas en antioxidantes ayudan a prevenir el cáncer y las enfermedades cardiacas.

Los pimientos de Cayena contienen capsaicina, que es el compuesto químico que los hace tan picantes. Decenas de estudios demuestran que la capsaicina protege contra la inflamación, la cual puede contribuir significativamente al desarrollo y la progresión del cáncer.

Según Supan, los pimientos también pueden favorecer el flujo sanguíneo y reducir la presión arterial. La hipertensión puede aumentar el riesgo de cardiopatías: la causa de muerte N°1 en EE. UU.

Al igual que otros platos picantes con capsaicina, hay pruebas de que pueden ayudar a quemar calorías y a sentirse más saciado después de comer.

"La pimienta de cayena es muy útil para la digestión", afirma Supan, y continúa: "Aumenta los jugos gástricos y la producción de enzimas en el estómago, lo que nos ayuda a descomponer los alimentos"

open image in gallery La gente puede comprar pimientos de cayena en sus tiendas de comestibles locales. Sin embargo, solo se necesita una pizca del polvo para cosechar sus frutos ( Getty Images/iStock )

La mayoría de la gente puede comprar tanto la especia como los pimientos en sus tiendas de comestibles locales.

Más picantes que un jalapeño, estos pimientos tienen entre 30.000 y 50.000 unidades de calor Scoville, la escala que mide el picante de un chile. Para contextualizar, el Segador de Carolina —uno de los pimientos más picantes del mundo— se mide en 2,2 millones de unidades. De cualquier forma, probablemente no sea algo para llevarse directamente a la boca.

Pero, si puedes soportar el picor, los expertos afirman que los beneficios de la pimienta de cayena se mantienen con el paso del tiempo. Su uso se remonta a hace más de 7.000 años en la antigua América Central y del Sur.

Aun así, asegúrate de no excederte. ¡Solo necesitas una pizca!

“Los pimientos de Cayena son un complemento estupendo para una dieta sana”, afirma Supan.

Traducción de Sara Pignatiello