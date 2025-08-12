Tenista Emma Raducanu pierde la paciencia al oír un bebé en las gradas: “Han pasado como 10 minutos”

La tenista británica Emma Raducanu luchó por mantener la calma cuando un bebé no paraba de llorar durante su partido del lunes contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

Raducanu (22) se enfrentó a Sabalenka (27) en el Abierto de Cincinnati, donde acabó eliminada tras una ajustada derrota en el desempate del tercer set.

Durante el último set, justo cuando la campeona de un Grand Slam se disponía a servir, el llanto de un bebé en las gradas rompió su concentración.

Alejándose de la línea de fondo, Raducanu expresó su enfado al juez de silla: “Han pasado como 10 minutos”.

“Es un niño”, respondió incrédula la árbitra, y añadió: “¿Quiere que expulse al niño del estadio?”.

open image in gallery Emma Raducanu fue eliminada del Masters de Cincinnati por Aryana Sabalenka ( Getty )

Raducanu se encogió de hombros mientras se oían los gritos del público: “¡Sí!”. Luego, sonriendo, señaló hacia ellos en señal de reconocimiento.

“Puedo llamar. Pero tenemos que continuar por el momento”, concedió el árbitro. El estadio se llenó de aplausos y vítores.

El tenis es uno de los pocos deportes en los que se espera que los espectadores permanezcan en silencio durante los puntos para permitir la total concentración de los jugadores.

El partido del lunes supuso el segundo enfrentamiento del año entre Raducanu y la estrella bielorrusa Sabalenka, después de que esta última se impusiera en la tercera ronda de Wimbledon el mes pasado.

En el largo y laborioso partido, que duró más de tres horas, la número uno británica tuvo un comienzo rápido, ganando su primer punto de ruptura en el segundo juego del set inicial. Sabalenka respondió con un break y pronto igualó la contienda, antes de alzarse con la victoria por 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (5).

open image in gallery Aryna Sabalenka abraza a Emma Raducanu tras derrotarla en el Abierto de Cincinnati 2025 ( Getty )

En su camino hacia la tercera ronda de la competición, Raducanu se impuso a la serbia Olga Danilovic en el partido previo, el primero desde que el exentrenador de Rafael Nadal, Francis Roig, se unió a su equipo.

Sabalenka pasará mañana a octavos de final, donde se enfrentará a Jessica Bouzas Maneiro después de que la española venciera a Taylor Townsend este mismo lunes.

Está previsto que Raducanu participe en el Abierto de EE. UU. de 2025. Participará en el cuadro principal del individual femenino. Su regreso al último gran campeonato del circuito a finales de este mes se produce un año después de que sufriera una brutal derrota en primera ronda ante Sofia Kenin en 2024.

Su aparición en ese momento se produjo tras cuatro semanas de ausencia de la competición, ya que prefirió centrarse en los bloques de entrenamiento.

“Me fui a casa y volví, y fue un momento muy difícil en Nueva York”, dijo recientemente a The Guardian. Continuó: “Desde que gané el torneo, no me ha resultado fácil estar allí. Pero este año me siento diferente, estoy mucho más tranquila en la cancha”.

Con solo 18 años, Raducanu se convirtió en la primera jugadora clasificada en ganar un título individual de Grand Slam en el Abierto de EE. UU. de 2021.

Traducción de Sara Pignatiello