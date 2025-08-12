Sydney Sweeney ha generado reacciones negativas por su nueva campaña publicitaria con American Eagle.

La marca anunció recientemente que la actriz de 27 años protagoniza su más reciente campaña de mezclilla. Como parte de la colaboración, American Eagle lanzó “The Sydney Jean”, una edición limitada de jeans de pierna ancha creados junto a Sweeney, según se describe en un comunicado de prensa.

La actriz de Euphoria aparece en varias fotos y videos de la campaña, entre ellos uno donde limpia un cartel de su misma publicidad en el que se la ve usando una chaqueta y pantalones de mezclilla. El anuncio incluye un eslogan que ha generado controversia: la frase original, “Sydney Sweeney Has Great Genes” (“Sydney Sweeney tiene buenos genes”), tiene la palabra genes tachada y reemplazada por “jeans”. La frase se repite en casi todos los materiales promocionales.

Expresiones como “genes buenos” o “genes geniales” se han utilizado históricamente en el lenguaje de los eugenistas, quienes sostienen que se pueden mejorar los genes de la humanidad mediante la reproducción selectiva. El término suele usarse para exaltar los cuerpos esbeltos, el atractivo físico y la blancura.

En redes sociales, muchas personas señalaron el subtexto evidente de la campaña. También criticaron el anuncio por su falta de diversidad y por recurrir a la frase “buenos genes”.

La campaña de Sydney Sweeney con American Eagle recibió críticas por su polémico y “extraño” eslogan relacionado con la genética ( Getty )

“Sé que sueno muy progre, pero poner a una mujer blanca, rubia y de ojos azules en el centro de una campaña que celebra su ‘genética perfecta’ se siente raro”, escribió un usuario en X.

Otro comentó: “Me gustan Sydney Sweeney y American Eagle tanto como a cualquiera, pero ‘asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos’ parece un eslogan sacado de una pesadilla supremacista para vender jeans”.

Un tercero fue más directo: “Sydney Sweeney es un claro ejemplo de cómo la supremacía blanca sigue siendo la única fuente de autoestima para mucha gente. Actuó en dos series donde era la amiga menos atractiva de una mujer morena de piel oscura, y en ambas trataba de quitarle al novio para sentirse validada”.

Un cuarto usuario comentó en Instagram sobre el anuncio de American Eagle: “Esto es lo que pasa cuando no hay personas de color que tomen las decisiones. Y más aún en un momento como este. Esta campaña publicitaria se enfocó tanto en su ‘ingenioso’ juego de palabras que quienes estaban detrás se perdieron, algo que resulta descaradamente obvio para cualquiera que no sea blanco”.

The Independent se comunicó con los representantes de Sweeney y American Eagle en busca de comentarios.

Mientras tanto, un aspecto clave de la campaña ha pasado casi desapercibido.

El comunicado de prensa indicaba que el motivo de la mariposa en el bolsillo trasero de los “Sydney Jeans” representa la concientización sobre la violencia doméstica. Como parte de la colaboración con Sydney Sweeney, American Eagle donará el 100 % de las ganancias de esos jeans a Crisis Text Line, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo confidencial en salud mental las 24 horas del día, todos los días.

Sin embargo, muchas personas en X señalaron que ese mensaje no se transmite de forma clara en la campaña.

“Si ves los anuncios de American Eagle con Sydney Sweeney, jamás imaginarías que están recaudando fondos para una organización contra la violencia doméstica”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Se suponía que el anuncio de American Eagle con Sydney Sweeney buscaba crear conciencia sobre la violencia doméstica… y eligieron enfocarse en eso”.

Este anuncio en particular de American Eagle ha estado bajo una enorme presión, con la expectativa de que genere ingresos significativos para la marca. Las imágenes de Sydney Sweeney luciendo jeans de la marca han aparecido en vallas publicitarias en ciudades como Nueva York y Las Vegas, incluso Ciudad de México. En declaraciones a Ad Week, el director de marketing de American Eagle, Craig Brommers, afirmó que la inversión en medios para esta campaña fue “significativamente mayor” que en campañas anteriores, aunque evitó revelar el costo exacto.

La campaña se lanza justo antes de la temporada de compras por el regreso a clases, un periodo en el que, según Brommers, la competencia en marketing se intensifica cada año. Además, la colaboración con Sweeney llega en un momento delicado para la marca: American Eagle reportó una pérdida operativa ajustada de 68 millones de dólares en el primer trimestre, atribuida en parte a los aranceles.

“La presión es aún mayor debido al incierto entorno económico en el que nos movemos”, agregó Brommers.

La campaña de American Eagle sale pocos meses después de que Sydney Sweeney generara atención por lanzar un jabón que contenía su propia agua de baño. “Cuando tus fans empiezan a pedirte el agua con la que te bañas, puedes ignorarlos o convertirla en una barra de jabón de Dr. Squatch”, dijo la actriz en un comunicado de prensa al presentar su producto, Bathwater Bliss.

Solo se produjeron 5.000 unidades del jabón, que se agotaron en minutos. Sin embargo, poco después comenzaron a aparecer en sitios de reventa como eBay, donde se ofrecían por entre 100 y 200 dólares cada una. En su lanzamiento oficial, el precio era de apenas 8 dólares por barra.

Traducción de Leticia Zampedri