Marc Anthony se ha referido a la enemistad de la familia Beckham después de las polémicas afirmaciones de que invitó a Victoria a bailar el primer baile en la boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz.

A principios de este mes, Brooklyn (26) compartió en Internet un explosivo ataque dirigido a sus padres —la ex Spice Girl Victoria y el icono del fútbol David Beckham— en el que los acusaba de “intentar sin cesar arruinar” su relación con Peltz desde su boda en 2022.

Desde entonces, el DJ Fat Tony, que estuvo presente en la boda, ha afirmado que fue el cantante Anthony quien llamó a Victoria al escenario en lugar de Peltz y se refirió a la primera como “la mujer más hermosa de la sala”, invitándola a bailar con el novio. DJ Tony afirmó que el comentario había devastado a Brooklyn y había provocado que Peltz abandonara la sala entre lágrimas.

Brooklyn alegó que Victoria se había “apropiado” de su primer baile con su esposa y que “[había bailado] muy inapropiadamente” con él delante de todos. Añadió en el pie de foto: “Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”.

Al hablar por primera vez de la disputa, Anthony dijo que era “muy desafortunado” cómo se había “desarrollado” la situación, pero añadió que lo que se había afirmado estaba “lejos de ser verdad”.

“No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia”, dijo a The Hollywood Reporter.

“Son una familia maravillosa, maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Estoy muy unido a la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que pasó allí”.

open image in gallery Beckham y Peltz se encuentran en una disputa con los famosos padres del primero ( Getty )

Por su parte, DJ Tony respaldó las afirmaciones de Brooklyn durante una entrevista en el programa This Morning, declarando: “Dije que [el comportamiento de Victoria] había sido inapropiado por el momento en que ocurrió. Marc Anthony estaba actuando en el escenario y llamó a Brooklyn”.

“Brooklyn subió al escenario, y al minuto siguiente todo el mundo esperaba que Nicola subiera a hacer el primer baile; entonces, Marc [Anthony] pidió que se acercara la mujer más hermosa de la sala, para luego decir: 'Victoria, sube al escenario'”, relató.

“Brooklyn queda devastado porque pensaba que iba a hacer su primer baile con su esposa, y Nicola sale de la habitación llorando desconsoladamente”, agregó.

DJ Tony continuó: “Brooklyn está atrapado allí en el escenario, hacen este baile, y Marc Anthony dice 'pon tus manos en las caderas de tu madre': era una cosa latina. Toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala”.

open image in gallery “Lejos de ser verdad”: Marc Anthony desmintió la versión de Brooklyn Beckham ( Getty )

Cuando Brooklyn confirmó los rumores de larga data sobre una disputa familiar, afirmó que no quería reconciliarse con sus padres. En cambio, dijo que “por primera vez” en su vida se estaba “defendiendo”.

El suegro de Brooklyn, el multimillonario inversor Nelson Peltz, se pronunció recientemente sobre el furor, en declaraciones durante el evento Invest Live del Wall Street Journal: “¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No lo he notado en absoluto”.

Nelson añadió que había aconsejado a Brooklyn y Nicola que se mantuvieran “alejados de la prensa”, y concluyó: “Les diré que mi hija es estupenda, mi yerno Brooklyn es estupendo, y espero que tengan juntos un matrimonio largo y feliz”.

Días después de la declaración de Brooklyn, el 19 de enero, David y Victoria se mostraron unidos en un evento de moda durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París. Aunque Brooklyn no asistió, sus tres hermanos, Romeo, Cruz y Harper, aparecieron junto a sus padres.

Traducción de Sara Pignatiello