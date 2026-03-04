[Este artículo se publicó originalmente en septiembre de 2020].

Millennial, generación Z, baby boomers... Hoy en día, cada generación tiene una etiqueta definitoria y un conjunto de atributos estereotípicos que se le atribuyen.

Mientras que los baby boomers alguna vez criticaron a los millennials por comprar demasiados aguacates, ahora la generación Z dice que los millennials hacen muchas cosas que los hacen parecer “viejos”.

Dicho esto, los millennials también han expresado sus propias críticas. Por ejemplo, han dejado clara su decepción por cómo las generaciones anteriores manejaron algunos problemas como la crisis de la vivienda o la crisis climática.

A pesar de las opiniones firmes que prevalecen entre los grupos de edad, a menudo hay mucha confusión con respecto a la clasificación generacional en la que todos entran.

Entonces, sin más preámbulos, aquí está todo lo que necesitas saber sobre las diferentes generaciones y cuál puedes reclamar como propia.

Generación Z

Nacida en 2003, la intérprete de "good 4 u" Olivia Rodrigo es una digna representante de la generación Z ( Getty )

La idea más aceptada es que la generación Z abarca a los nacidos entre 1997 y 2012.

Un informe publicado por el Centro de Investigación Pew describió a esta generación en particular como los “pos-millennials” y afirmó que aquellos que entran en esta categoría nacieron de 1997 en adelante.

Se considera que la generación Z es muy proclive a entender la tecnología, dado que nació en una época de rápido crecimiento digital.

Se cree que son una generación altamente politizada, con personas como Greta Thunberg que desafían a los líderes mundiales para que tomen medidas que contribuyan a detener la crisis climática.

La generación más joven también está causando sensación en la industria de la música, y tienen a Olivia Rodrigo como una de las artistas con más ventas en 2021 y a Billie Eilish quien se llevó a casa siete premios Grammy el año pasado.

Millennials

Además de ser 'millennial', Emma Watson protagonizó la saga favorita de películas de los 'millennials', Harry Potter ( Getty Images )

Si bien muchos describen con ligereza a todos los jóvenes como millennials, en realidad se entiende que el término se refiere a las personas que nacieron entre 1981 y 1996.

El término más técnico para los millennials es “generación Y”, ya que suceden a la generación X y preceden a la generación Z.

Al igual que los integrantes de la generación Z, los millennials se definen como particularmente hábiles en el uso de la tecnología y las plataformas de redes sociales.

Suelen ser criticados por la prensa, pues a algunos miembros de la generación se les acusa de “matar” una variedad de cosas, como la cerveza, las motocicletas y la noción de ser dueño de una casa.

En agosto de 2018, un informe con datos de las Naciones Unidas realizado por Bloomberg halló que los millennials podrían ser superados en número por la generación Z en un futuro próximo.

Generación X

Nacido en 1968, Will Smith es uno de los integrantes más viejos de la generación X

Se cree que los miembros de la generación X son aquellos nacidos entre 1965 y 1980.

El término “generación X” fue popularizado en el libro de 1991 Generation X: Tales for an Accelerated Culture, de Douglas Coupland.

Se reconoce que esta generación tiene la capacidad de equilibrar una fuerte ética de trabajo con una actitud relajada, y se le asocia con la concepción de géneros musicales como el punk, el indie, el grunge y el techno.

Baby boomers

Oprah Winfrey nació en 1954, justo a mediados de la era de los 'baby boomers' ( Getty Images / John Phillips / Stringer )

El término “baby boomers” se refiere al drástico aumento en las tasas de natalidad que se observó después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El intrigante fenómeno fue descrito como un “boom” por la escritora estadounidense Sylvia Porter en una columna de 1951 del New York Post.

En el libro de 1980 Great Expectations: America and the Baby Boom Generation, el autor Landon Jones afirma que los años de nacimiento de las personas en la generación del baby boom se encuentran entre 1943 y 1960.

La definición de los baby boomers del Pew Research Center difiere ligeramente, ya que establece que nacieron entre 1946 y 1964.

El orador y experto generacional, el Dr. Alexis Abramson, explica que los baby boomers son conocidos por tener confianza, sentirse cómodos con la autoridad administrativa y comprender el valor de la independencia.

La generación silenciosa

Nacido en 1941, Bernie Sanders es uno de los miembros jóvenes de la generación silenciosa ( AP )

Las personas que forman parte de la generación silenciosa se caracterizan por haber nacido entre mediados y finales de la década de 1920 hasta principios y mediados de la década de 1940.

Un informe publicado por la Resolution Foundation llamado Cross Countries: International Comparisons of International Trends afirma que los miembros de la generación silenciosa nacieron entre 1926 y 1945.

Se les llama así debido a la creencia de que a los nacidos en esa época se les enseñó a permanecer en silencio y no hablar abiertamente sobre sus puntos de vista sobre los temas de actualidad.

Si bien este puede ser el caso, ellos desempeñaron un papel importante en el crecimiento del movimiento por los derechos civiles.

Algunas personas notables que nacieron en esta era incluyen a Martin Luther King Jr., Bernie Sanders, Fidel Castro, el ‘Che’ Guevara y Malcolm X.