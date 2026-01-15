¿Problemas invernales? La fatiga y los dolores corporales son las quejas más comunes

Los dolores corporales son la señal más común de que un día está a punto de empeorar este invierno, con un 28 % de los estadounidenses afirmando que el malestar físico es el primer signo de que no se sienten bien.

Un nuevo estudio sugiere que estos dolores suelen ir acompañados de fatiga (26 %), una sensación de malestar general (23 %) y secreción nasal (21 %), creando un conjunto de síntomas que pueden arruinar un día.

Muchos encuestados también asocian sus peores días de invierno con sentirse débiles (20 %) o con malestar estomacal (17 %).

Seis de cada diez personas informan enfermarse cada invierno, y para uno de cada cinco, esos días de dolor y malestar suman al menos una semana completa.

Según la encuesta realizada por Bayer y Talker Research, los estadounidenses se sienten completamente sanos solo 16 días al mes en promedio, lo que significa que los dolores persistentes y los síntomas menores son una parte habitual de la vida.

El invierno se destaca como la estación con más días de malestar, aunque muchos encuestados dicen que prefieren lidiar con dolores corporales y fatiga en los meses más fríos que sacrificar sus planes de verano.

Para evitar los dolores y la debilidad, el 85 % de los encuestados creen que mantenerse sanos depende tanto de los hábitos diarios como de evitar enfermedades. El 54 % prioriza establecer una rutina de bienestar al comienzo del año y el 83 % dice que hacerlo les ayuda a sentirse seguros de sus decisiones.

Sin embargo, no todos sienten que su rutina funcione tan bien como podría. Si bien el 68 % dice que sus hábitos los hacen sentir fuertes y el 78 % se siente listo para afrontar el día, el 32 % no está seguro de tener suficiente energía y el 22 % no se siente completamente preparado.

Los dolores corporales también pueden alterar las rutinas tanto emocionalmente como físicamente. Aunque el 45 % está de acuerdo en que el descanso es lo que su cuerpo necesita cuando aparecen los dolores, el 46 % se siente culpable por tomarse tiempo para recuperarse a menos que estén claramente enfermos.

Muchos se preocupan por romper su rutina (52 %), perderse algo importante (51 %) o perder la motivación por completo (50 %). Más allá de los síntomas iniciales, algunos de los que más afectan a los encuestados son la congestión (25 %) y la sensación de debilidad (24 %).

Las náuseas (23 %) y los dolores de estómago (22 %) son un problema persistente para algunos, mientras que un dolor de cabeza que dura más de un día deja a uno de cada cinco completamente indispuesto (19 %).

Para combatir sus síntomas, los encuestados optan por dormir lo máximo posible (38 %), tomar medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas (32 %), relajarse con una ducha caliente (22 %) y nutrir su cuerpo con lo que necesita (16 %).

“Cuando las personas prestan atención a lo que su mente y su cuerpo les piden, ya sea descanso, ejercicio, nutrición o apoyo médico, están mejor preparadas para mantener su bienestar general durante todo el año”, dijo la Dra. Gabriela Zúniga, directora de asuntos médicos para Bayer Consumer Health.

“Centrarse en el bienestar como práctica diaria ayuda a las personas a sentirse más en control de su salud”, continuó Zúniga. “Cuando priorizamos hábitos pequeños y sostenibles, podemos crear una base que respalde nuestro bienestar general”.