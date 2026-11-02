Vivienne, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, cambió oficialmente su apellido y ahora se llama Vivienne Jolie.

La joven de 18 años es la quinta de los seis hijos de la expareja que deja de utilizar el apellido compuesto Jolie-Pitt.

Shiloh, de 20 años, bailarina e hija biológica mayor de los actores, fue la primera de los hermanos en obtener autorización legal para cambiar su apellido, después de cumplir 18 años en 2024. Desde entonces, utiliza el nombre de Shiloh Jolie.

En julio de este año, Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, publicaron avisos en periódicos para eliminar el apellido de Pitt de sus nombres.

Aunque se desconoce si Knox, hermano gemelo de Vivienne, realizó el trámite legal correspondiente, utilizó el nombre de Knox Jolie durante su graduación de la escuela secundaria en junio.

open image in gallery Vivienne Jolie, junto a su madre, Angelina Jolie, y su padre, Brad Pitt, de quien está distanciada ( Getty )

De esta manera, Pax Jolie-Pitt, de 24 años, sería el único de los seis hermanos que todavía utiliza el apellido compuesto. Según los informes, también sería el único que mantiene contacto con la familia de su padre.

Sin embargo, Pax también criticó públicamente al actor. En 2023, lo calificó de “imbécil de primera” y “ser humano horrible” en una dura publicación por el Día del Padre.

“Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable”, escribió en una publicación de su cuenta privada de Instagram, realizada cuando tenía 16 años. “No tienes ninguna consideración ni empatía por tus cuatro hijos menores, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia”.

“Convertiste la vida de las personas más cercanas a mí en un infierno constante. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, añadió.

Jolie, de 51 años, y Pitt, de 62, se separaron en 2016, después de más de una década juntos.

open image in gallery Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016, después de más de una década juntos ( Getty )

La ruptura familiar estuvo marcada por un incidente ocurrido ese mismo año a bordo de un avión privado, durante el cual Pitt presuntamente protagonizó una fuerte discusión con su entonces esposa y sus hijos.

El FBI investigó las acusaciones de maltrato infantil relacionadas con el episodio, pero la investigación concluyó sin que se presentaran cargos contra Pitt.

Sin embargo, en 2022, durante el proceso de divorcio, salieron a la luz nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido durante el vuelo.

Según los documentos, Jolie declaró a los investigadores que el comportamiento de Pitt durante un viaje en avión privado de Francia a Los Ángeles había atemorizado a sus hijos, que entonces tenían entre ocho y 15 años.

La protagonista de Maléfica alegó que Pitt se abalanzó sobre uno de los menores y que ella tuvo que sujetarlo con una llave de estrangulamiento para detenerlo.

Jolie solicitó el divorcio al día siguiente del incidente, aunque el proceso no concluyó hasta 2024.

Un representante de Pitt negó las acusaciones. Por su parte, una fuente cercana al actor afirmó que resultaba “frustrante” verlo retratado como una “mala persona” cuando, según sostuvo, la realidad era muy diferente.

La misma fuente declaró a The Sun que Pitt siente un profundo respeto por sus hijos y que su decisión de mantener silencio sobre el conflicto familiar “dice mucho”.

Un representante del actor declinó hacer comentarios a The Independent.

Traducción de Leticia Zampedri