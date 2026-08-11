Congo reporta 2.000 muertos en su brote de ébola, en la expansión más rápida conocida

Al menos 2.000 personas han muerto dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado, según los datos más recientes del gobierno.

Los datos publicados durante la noche hasta el martes mostraron que se han confirmado un total de 4.381 casos, incluidos 2.011 fallecimientos. Un total de 704 pacientes están hospitalizados y en aislamiento.

El brote de ébola declarado el 15 de mayo es diferente de la mayoría de los anteriores porque el raro virus Bundibugyo responsable no tiene vacunas ni tratamientos aprobados. La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que comenzó en febrero, mucho antes de que las autoridades lo detectaran en una de las zonas más remotas y vulnerables del Congo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.