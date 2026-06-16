Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya tras meses de especulaciones

Tom Holland confirmó que está casado con Zendaya, poniendo fin a meses de especulaciones sobre la relación de la pareja.

Los coprotagonistas de Spider-Man, que mantienen una relación desde hace casi una década, desataron los primeros rumores hace unos meses, cuando Zendaya fue vista usando una alianza de boda de oro.

Holland, de 30 años, hizo la revelación durante una entrevista con Esquire. La confirmación llegó después de que se viralizaran imágenes generadas con inteligencia artificial que parecían mostrar la supuesta ceremonia de matrimonio.

Durante la conversación, le preguntaron al actor si había tenido que aclarar a su familia que las fotografías eran falsas, luego de que su abuela creyera por error que había sido excluida de la lista de invitados.

“No, porque todos estaban allí”, respondió. Luego añadió: "Eso es todo lo que van a obtener sobre el tema".

open image in gallery Tom Holland y Zendaya durante el photocall de ‘Spider-Man: Brand New Day’ en Madrid, el 15 de junio ( Getty )

Al hablar sobre su esposa, Holland también ofreció una mirada poco habitual a su relación con Zendaya.

"Nuestro trabajo puede implicar situaciones muy estresantes, y es realmente reconfortante tener una relación sólida que resista el paso del tiempo", afirmó.

El actor explicó que ambos pueden apoyarse de una manera que pocas personas comprenderían. "Podemos apoyarnos mutuamente de formas que solo nosotros entendemos, porque solo nosotros sabemos lo que implica vivir esta vida. Y creo que eso es un gran privilegio, porque no imagino cómo podría tener algo así con otra persona".

Holland añadió que siente que encontró a la persona indicada. "Para mí, encontré a mi otra mitad. Es mi mejor amiga y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella. Además, nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Nunca".

Luego recordó la sensación de protección que experimentó durante su infancia. "Tal vez la última vez que me sentí así fue cuando era niño, cuando mis padres estaban ahí para mí y mi papá me recogía del colegio, aunque no estoy diciendo que nuestra relación sea igual a la de mis padres".

open image in gallery Tom Holland y Zendaya hicieron pública su relación en 2021, años después de que surgieran los primeros rumores de romance en 2017 ( Getty )

En la entrevista, Holland también recordó sus primeras impresiones sobre Zendaya y confesó que estaba "muy emocionado ante la posibilidad de trabajar con ella y conocerla".

El actor recordó que la actriz impresionó desde su audición para Spider-Man.

"Hizo una audición espectacular y consiguió el papel incluso antes de salir de la sala. Recuerdo que, cuando cerró la puerta, Amy Pascal dijo de inmediato: 'Bueno, el trabajo es suyo'".

Por otro lado, el estilista de Zendaya, Law Roach, había dado a entender a principios de este año, durante una entrevista en una alfombra roja, que la boda de la pareja ya se había celebrado.

Aunque han mantenido su relación lejos del ojo público, Holland y Zendaya confirmaron su romance en noviembre de 2021 y se comprometieron el año pasado.

Zendaya también se refirió anteriormente a las imágenes falsas de su supuesta boda generadas con inteligencia artificial. En una entrevista con Jimmy Kimmel, aseguró que "mucha gente cayó en el engaño".

"Mientras hacía mi vida normal, la gente me decía: '¡Dios mío, las fotos de tu boda son hermosas!'. Y yo les respondía: 'Están hechas con inteligencia artificial. No son reales'", contó.

Sin embargo, pese a abordar el tema de las fotografías falsas, la actriz evitó profundizar sobre los rumores de matrimonio y, entre risas, respondió: "¿En serio? Yo no he visto ninguna".

Traducción de Leticia Zampedri