Justin Baldoni se pronuncia tras dos años de disputa con Blake Lively: “Se han dicho muchas cosas dolorosas”

Justin Baldoni y su esposa han roto su silencio sobre el escándalo “traumático” que los mantuvo durante dos años en una disputa con Blake Lively, acusando a la estrella de Hollywood de causarles “dolor” con sus afirmaciones “falsas”.

El mes pasado, los coprotagonistas de Romper el círculo llegaron a un sorprendente acuerdo en su polémica batalla legal por acusaciones de acoso sexual y una supuesta campaña de desprestigio posterior durante la producción de su película dramática romántica.

Días después de que Baldoni (42) recibiera una factura de ocho millones de dólares por los honorarios legales pagados por Lively durante su contrademanda por difamación, él y su esposa Emily compartieron un video en Instagram, diciendo que era "el momento adecuado" para hablar, y Emily afirmó que la demanda de Lively estaba “disfrazada de lucha por los derechos de las mujeres".

open image in gallery Justin Baldoni lleva dos años envuelto en un escándalo con Blake Lively ( Getty Images )

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir, porque Dios sabe que sí”, comenzó Baldoni en el video.

“Sentíamos que cada vez que intentábamos grabar un video como este, en el que queríamos hablar, algo nos decía que no lo hiciéramos. Simplemente no nos parecía el momento adecuado”, añadió.

Emily coincidió en que ahora “se [sentía] como el momento correcto”, y Baldoni dijo que su “gratitud” hacia las personas que lo han ayudado lo había salvado.

Sin embargo, Emily afirmó que esta gratitud “no [anulaba] la injusticia y el dolor que también [habían] sentido en los últimos años” y que ella aún estaba intentando “comprender cómo [había podido] suceder algo así”.

“La verdad es que, como familia, hemos tenido que superar muchos traumas”, dijo Emily, a lo que Baldoni incorporó: “Ni siquiera sabemos si esto es lo correcto, pero sabemos que necesitamos compartir algo”.

“Lo que sí puedo decir es que en los últimos dos años se han dicho muchas cosas dolorosas (“falsas”, agregó Emily) que se han hecho pasar por verdaderas”, continuó Baldoni.

El actor dijo que “[querían] dejar que el sistema judicial siguiera su curso”, a lo que Emily respondió: “La verdad y los hechos han hablado por sí solos”.

open image in gallery Justin Baldoni y su esposa Emily se pronunciaron sobre la disputa con Blake Lively ( Instagram )

Lively (38) había demandado originalmente a Baldoni y a Wayfarer Studios, acusando al actor y director de mala conducta en el set de la adaptación de la novela de Colleen Hoover, Romper el círculo, y de organizar una sofisticada campaña de desprestigio para socavar su reputación.

Posteriormente, Baldoni presentó una contrademanda por $400 millones contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por supuestamente intentar “destruir” su reputación y su carrera. Un juez desestimó la demanda en noviembre de 2025 y luego rechazó las acusaciones de acoso sexual de Lively tras “considerar cuidadosamente el contexto social en el que se [había producido] dicho comportamiento”.

El juez escribió: “No cabe duda de que esta conducta podría dar lugar a una demanda por ambiente laboral hostil si ocurriera en una planta de producción o en una oficina ejecutiva. Pero [Baldoni] estaba actuando en la escena. Suponiendo que estuviera improvisando, la conducta no iba mucho más allá de lo que razonablemente podría esperarse entre dos personajes durante una escena romántica de baile”.

“La conducta iba dirigida al personaje de Lively, no a la misma Lively. Los artistas creativos, al igual que los guionistas de comedia, deben tener cierto margen de maniobra para experimentar dentro de los límites de un guion acordado, sin temor a ser considerados responsables de acoso sexual”, agregó.

Sin embargo, la abogada de Lively, Sigrid McCawley, afirmó que la mayoría de las denuncias de acoso sexual presentadas por Lively habían sido desestimadas debido a “un tecnicismo” según el cual se determinó que Lively era una contratista independiente, no una empleada.

open image in gallery Blake Lively llegó a un acuerdo con Baldoni en junio de 2026 ( Getty )

El juez confirmó tres demandas: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. Baldoni y Lively debían ir a juicio el mes pasado antes de llegar a un acuerdo.

La solicitud de Lively para que se le reembolsen los gastos legales ha sido aprobada, y un juez citó una ley de California diseñada para proteger a las sobrevivientes de acoso y discriminación sexual de demandas de represalia destinadas a intimidar y silenciar a las víctimas.

Traducción de Sara Pignatiello