Blake Lively revela cuánto le costó la batalla legal con Justin Baldoni

Blake Lively le está exigiendo una cuantiosa suma a Justin Baldoni después de que un juez le concediera el pago de los honorarios y costos legales relacionados con su defensa contra la contrademanda que él interpuso en respuesta a la reclamación por acoso sexual que ella presentó en diciembre de 2024.

El mes pasado, los coprotagonistas de Romper el círculo llegaron a un sorprendente acuerdo en su polémica batalla legal por acusaciones de acoso sexual y una supuesta campaña de desprestigio posterior durante la producción de su película dramática romántica.

Tras el acuerdo, el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman dictaminó que la ex actriz de Gossip Girl (38) tenía derecho a recuperar algunos costos legales de Baldoni, pero no daños punitivos ni ninguna otra compensación que ella solicitara.

Más de dos semanas después del fallo, Lively presentó una factura exorbitante de 8.035.040,88 dólares, según el medio Deadline.

“Lively solicita respetuosamente al Tribunal que le otorgue honorarios razonables de abogados por un monto de $7.495.526,87 y costos por un monto de $539.514,01”, se lee en un nuevo documento presentado por los abogados de Lively.

open image in gallery Un juez concedió a Blake Lively el reembolso de los costos judiciales derivados de la defensa contra una contrademanda presentada por Justin Baldoni ( Getty )

En su fallo, Liman citó una ley de California, EE. UU., destinada a proteger a las víctimas de acoso y discriminación sexual de demandas por represalia que buscan silenciarlas o intimidarlas.

La ley exige que los demandantes paguen los costos judiciales de los demandados si se desestima una reclamación por difamación interpuesta en respuesta a una demanda judicial, incluso si las pruebas del caso no se han presentado en su totalidad.

Liman afirmó que la única excepción sería si Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, pudieran demostrar que Lively actuó con malicia al demandarlo. Añadió que Baldoni y Wayfarer habían aportado escasas pruebas para respaldar tal afirmación y ninguna que demostrara que ella hubiera actuado con malicia.

open image in gallery Lively compartió protagonismo con Baldoni en ‘Romper el círculo’, película que él mismo dirigió ( Sony Pictures )

Lively había demandado originalmente a Baldoni y a Wayfarer Studios, acusando a la estrella de Jane the Virgin (42) de mala conducta en el set de Romper el círculo y de organizar una sofisticada campaña de desprestigio para socavar su reputación.

Posteriormente, Baldoni presentó una contrademanda de $400 millones contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por supuestamente intentar “destruir” su reputación y su carrera. Un juez desestimó esta demanda en noviembre de 2025.

“Las partes Wayfarer emplearon tácticas litigiosas agresivas diseñadas para agotar los recursos de Lively, incluida una campaña de prensa casi diaria para promover su demanda fraudulenta, plantear demandas de descubrimiento amplias e irrelevantes, obstruir el descubrimiento dirigido a ellos y a terceros afiliados, y obligar a Lively a solicitar con frecuencia medidas cautelares ante el Tribunal para frenar sus abusivas presentaciones judiciales”, se expresa en los documentos judiciales más recientes.

Los abogados principales de Lively, Michael Gottlieb y Esra Hudson, elogiaron la “decisión histórica” de Liman y dijeron a Deadline: “Quienes estén considerando usar una demanda como arma de intimidación han sido advertidos de que hay consecuencias por hacerlo”.

“El valor de este fallo reside en el precedente que sienta, la responsabilidad que impone y la protección que brinda a quienes algún día puedan enfrentarse a represalias similares por decir la verdad”, añadieron.

Traducción de Sara Pignatiello