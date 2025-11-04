Finaliza demanda de $400 millones de Justin Baldoni contra Blake Lively

La demanda por difamación de 400 millones de dólares que Justin Baldoni presentó contra su compañera de reparto en Romper el círculo, Blake Lively, y su esposo, Ryan Reynolds, quedó oficialmente cerrada tras vencerse el plazo para presentar una versión enmendada de la denuncia.

En junio, el juez Lewis Liman había desestimado el caso al considerar que las acusaciones de acoso sexual hechas por Lively estaban legalmente protegidas. No obstante, le dio a Baldoni hasta finales de octubre para presentar una demanda corregida.

El plazo expiró sin que el actor y director respondiera. Según documentos a los que accedió People, el juez Liman también informó que había contactado a todas las partes el 17 de octubre para advertir que preparaba un fallo final para cerrar el caso.

La única en responder fue Lively, quien solicitó al juez emitir el fallo definitivo y pidió que su solicitud para el reembolso de los gastos legales se mantuviera activa. El magistrado aceptó la petición.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Baldoni y Lively en busca de comentarios.

Justin Baldoni, Blake Lively y Ryan Reynolds ( Getty )

Tras la desestimación inicial de la demanda, Blake Lively publicó en sus historias de Instagram: “Como tantas otras, sé lo que es cargar con el peso de una demanda hecha en represalia, y también con la vergüenza inventada que busca rompernos. Aunque la demanda contra mí no prosperó, muchas mujeres no tienen los medios para defenderse”.

Lively añadió que ahora se siente “más comprometida que nunca” con defender el derecho de cada mujer a alzar la voz para proteger su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia.

“Gracias, de corazón, a quienes me acompañaron. Algunas las conozco, otras no, pero siempre voy a estar agradecida y dispuesta a seguir luchando por ustedes”, finalizó.

En una declaración a The Independent en ese momento, los abogados de Blake Lively afirmaron: “La decisión de hoy representa una victoria total y una reivindicación completa para Blake Lively, así como para todas las personas que Justin Baldoni y los Wayfarer arrastraron a su demanda retaliatoria, incluidos Ryan Reynolds, Leslie Sloane y The New York Times”.

“Como dijimos desde el primer día, esta demanda de ‘400 millones de dólares’ fue un montaje, y el tribunal lo vio con claridad. Ahora esperamos la siguiente etapa: reclamar los honorarios legales, daños triples y daños punitivos contra Baldoni, Sarowitz, Nathan y los demás miembros de Wayfarer responsables de este litigio abusivo”.

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively surgió a partir de Romper el círculo, la adaptación cinematográfica de 2024 basada en la exitosa novela de Colleen Hoover, que arrasó en TikTok. En la película, Lively interpretó a Lily Bloom, mientras que Baldoni no solo la dirigió, sino que también asumió el papel de Ryle Kincaid, su pareja abusiva.

En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber generado un ambiente que le provocó un fuerte daño emocional.

También lo señaló como el responsable de una campaña de desprestigio en su contra, supuestamente orquestada por su equipo de relaciones públicas, que incluyó ataques por parte de fanáticos.

Baldoni respondió con una contrademanda a comienzos de 2025, apenas unos días después. Hoy, ese capítulo legal queda cerrado.

Traducción de Leticia Zampedri