Encuesta revela que la confianza está relacionada con las preferencias de bebida

En las primeras citas, lo que alguien pide para beber puede revelar más sobre su confianza que cualquier actividad para romper el hielo.

Una nueva encuesta de 2.000 millennials solteros y adultos de la generación Z mayores de 21 años reveló que ciertas bebidas favoritas están fuertemente vinculadas a la seguridad en uno mismo en el mundo de las citas.

Según el estudio realizado por Talker Research para Mi CAMPO y Tinder, el 78 % de las personas que prefieren los shots se describen como personas seguras en las citas, el mismo porcentaje que quienes toman sus bebidas solos.

Los amantes de las margaritas no se quedan atrás, con un 70 % que afirma irradiar confianza en sus citas. Quienes prefieren las bebidas con hielo son aún más propensos a dar el primer paso: el 79 % dice ser quien inicia las conexiones, mientras que el 77 % de los bebedores de tequila afirman que tienden a “tomarse un shot” al conocer a alguien nuevo.

En general, siete de cada diez solteros afirman sentirse lo suficientemente seguros como para dar el primer paso en persona.

Y para la mayoría de quienes buscan pareja, una copa ayuda a crear el ambiente: el 57 % afirma tomar al menos una bebida alcohólica en una primera cita. Las opciones más populares incluyen margaritas (31 %), shots (28 %), una copa de vino (25 %), mimosas (14 %) y martinis (13 %).

Las bebidas no son la única parte del ritual de las citas. El 52 % de los encuestados afirmaron que salir a cenar es su plan ideal para una primera cita, mientras que el 40 % prefiere tomar algo y el 36 % opta por una película.

Si surge la chispa, el 32 % espera hablar de una segunda cita y el 26 % anticipa un beso antes de que termine la noche.

El 56 % de los solteros dijeron estar entusiasmados con la oportunidad de conectar y planear un promedio de cinco primeras citas.

Para muchos, la motivación va más allá del romance: el 37 % afirma buscar intimidad, el 31 % quiere forjar vínculos significativos y el 30 % admite que simplemente no quiere afrontar los meses de frío solos. El 53 % se siente más empoderado que nunca para arriesgarse con alguien nuevo.

Al preguntarles qué bebida representa mejor su confianza, uno de cada cuatro solteros eligió opciones a base de tequila.

De ellos, el 56 % afirma que el tequila puro los refleja mejor: espontáneos y emocionalmente abiertos.

Otros se identifican con las palomas, describiéndose como alegres y tranquilos, o con las margaritas, describiendo su enfoque en las citas como aventurero y sin remordimientos.

OPCIONES DE BEBIDAS PARA UNA PRIMERA CITA:

● Margarita: 31 %

● Un shot: 28 %

● Una copa de vino: 24 %

● Martini: 14 %

● Mimosa: 13 %

● Piña colada: 12 %

● Daiquirí: 12 %

● Licor con hielo: 12 %

● Whisky sour: 11 %

● Old-fashioned: 11 %