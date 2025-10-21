¿Cuánto tiempo pasan los estadounidenses mayores en línea?

Los estadounidenses mayores están pasando más tiempo que nunca frente a las pantallas, según una nueva encuesta.

Una nueva encuesta realizada por Centrum Silver y Talker Research de 2.000 adultos mayores de 50 años reveló que los encuestados pasan un promedio de 22 horas semanales frente a algún tipo de pantalla.

La mayor parte de ese tiempo se dedica a ver televisión, pero muchos también navegan en internet, juegan videojuegos o se conectan con sus seres queridos por teléfono o videollamadas.

Otros pasan tiempo navegando en redes sociales o leyendo en sus tabletas, lo que demuestra que los hábitos digitales ya no son solo para las generaciones más jóvenes.

A pesar de esta creciente interacción con la tecnología, muchos adultos mayores son conscientes del estigma que rodea al uso de pantallas. El 39 % ha escuchado que pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede ser “adictivo”, mientras que el 23 % dijo haber escuchado que “perjudica el cerebro”.

Estas advertencias parecen alimentar una ansiedad más amplia sobre la salud cognitiva: el 78 % de los estadounidenses mayores se preocupa por el envejecimiento cognitivo y un asombroso 96 % afirma que mantener la memoria y su salud mental es una prioridad fundamental a medida que envejecen.

Sin embargo, muchos en esta generación también ven el lado positivo de estar en línea. La mayoría (58 %) afirma que el tiempo frente a la pantalla les ayuda a sentirse más conectados con los demás y el 54 % cree que les mantiene al día con lo que sucede en el mundo.

El 39 % afirma que usar pantallas le hace sentir más informado, mientras que el 36 % afirma que, de hecho, mejora su estado de ánimo.

La interacción con las nuevas tecnologías es otra área en la que los estadounidenses mayores están ampliando sus horizontes. El 73 % cree que es importante mantenerse activo con las nuevas tecnologías y el 54 % siente que hacerlo ha mejorado su memoria.

De hecho, el 34 % atribuye el tiempo que pasa regularmente frente a la pantalla a mantener la agudeza mental.

“Estos hallazgos refuerzan una verdad más amplia: los adultos mayores no solo consumen contenido, sino que también crean rutinas que les ayudan a mantener la mente ágil”, dijo Josh Gabriele, director de marca de Centrum. “Ya sea a través de juegos, aprendiendo nuevas habilidades o incorporando un multivitamínico diario de confianza, están demostrando que el tiempo frente a la pantalla también puede ser tiempo para el cerebro”.