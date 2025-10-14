Por qué 1 de cada 4 personas quiere volver a la universidad

El 38 % de los estadounidenses afirman que volverían a estudiar en la universidad si tuvieran la oportunidad, y para muchos, eso significa elegir una carrera completamente diferente.

Una encuesta de 2.000 adultos reveló que este sentimiento es compartido tanto por quienes obtuvieron un título como por quienes no, ya que el 43 % de los graduados universitarios admitieron que tomarían decisiones diferentes hoy.

Las principales motivaciones detrás de este deseo de volver a empezar son buscar una nueva trayectoria profesional y ganar más dinero.

A medida que el mercado laboral evoluciona, el 22 % afirmó estar interesado en obtener un nuevo título ahora, mientras que al 30 % le gustaría obtener una certificación adicional en su carrera actual.

El estudio de CSU Global y Talker Research reveló que, si bien una de cada cuatro personas no estaba particularmente interesada en asistir a la universidad cuando era más joven, el 34 % afirma estar más interesado en hacerlo ahora.

Este renovado interés en la educación puede estar relacionado con cambios en la vida: la persona promedio reportó haber experimentado tres cambios importantes en los últimos cinco años.

Estos incluyen enfermedad o pérdida de un familiar (41 %), cambio de trabajo o carrera (37 %) y mudanza dentro de su estado (24 %). Entre quienes cambiaron de trabajo o carrera recientemente, la mayoría lo hizo dos veces y uno de cada seis admitió no sentirse preparado para la transición.

Un tercio de los estadounidenses empleados afirmó que el mercado laboral actual influye “mucho” en su deseo de abordar la universidad de una manera diferente.

El 63 % ahora cree que obtener un título “práctico” —uno centrado en habilidades útiles y transferibles— sería relevante para ellos, incluso si no es un requisito directo para su trabajo.

El 51 % de quienes fueron a la universidad dijeron que originalmente buscaron un título práctico de este tipo, más comúnmente en educación, negocios o comunicaciones o atención médica (10 % en cada caso).

Hoy en día, si bien el 68 % de los trabajadores con educación universitaria afirma que su título sigue siendo relevante para su campo actual, casi uno de cada cinco (18 %) no está de acuerdo. Al preguntarles qué titulaciones serían más valiosas en el mercado laboral actual, los encuestados señalaron la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (20 %) como la opción preferida, seguidas de la salud (13 %), la ciberseguridad (13 %), la contabilidad (13 %) y la administración de empresas o economía (9 %).

“Impulsado por la incorporación de la tecnología a todos los sectores, el mercado laboral ha experimentado una rápida evolución en los últimos años, lo que ha provocado que las habilidades que los profesionales necesitan para tener éxito en el ámbito laboral también evolucionen”, dijo la Dra. Becky Takeda-Tinker, presidenta de Colorado State University Global. “Dado que una habilidad muy demandada hace unos años puede ser diferente hoy, es importante actualizar continuamente la comprensión de cómo han evolucionado los diferentes sectores y sus necesidades. Por lo tanto, mantenerse al día mediante la actualización o el perfeccionamiento de habilidades es clave para mantener una ventaja competitiva”.