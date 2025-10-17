¿Por qué los millennials y la generación Z gastan tanto en Halloween?
A pesar del aumento en los precios y los presupuestos ajustados, los estadounidenses mantienen vivo el espíritu de Halloween, priorizando las experiencias y la creatividad sobre el gasto
El aumento en el precio del chocolate está cambiando la forma en que los estadounidenses celebran Halloween este año.
Según una nueva encuesta realizada por Empower y Talker Research de 2.000 adultos, una de cada tres personas considera Halloween una de las festividades más costosas del año.
El estadounidense promedio planea gastar $296 en dulces, disfraces, decoraciones y entretenimiento.
Se espera que las generaciones más jóvenes gasten mucho más: los millennials planean gastar un promedio de $522, mientras que la generación Z les sigue con $435.
Aun así, el 51 % de los estadounidenses sigue diciendo que Halloween es una de sus festividades favoritas, y el 57 % admite que los recuerdos que crea con familiares y amigos el 31 de octubre son invaluables.
La inflación está afectando los presupuestos navideños y el 52 % está recortando el gasto general de Halloween.
A pesar de estas intenciones, el 39 % de los estadounidenses confiesan gastar de más cada año, especialmente los millennials (52 %) y la generación Z (48 %).
El 54 % de los encuestados creen que los padres hoy en día sienten más presión para gastar en Halloween que en años anteriores.
El estudio reveló que el 39 % de los compradores empiezan a buscar artículos de Halloween en septiembre y el 43 % espera hasta octubre.
El 26 % de los millennials empiezan a comprar en agosto. A pesar de las presiones presupuestarias, el 40 % de los estadounidenses afirmó que, de hecho, espera con más ganas las compras de Halloween que las de otras festividades.
Para ahorrar dinero, el 22 % de los estadounidenses afirmó reutilizar o reciclar disfraces de años anteriores, mientras que otro 22 % recurre a tiendas de segunda mano o de descuento. Alrededor del 20 % prefiere confeccionar sus propios disfraces en casa.
Las generaciones más jóvenes están llevando la creatividad de Halloween aún más lejos: el 23 % de la generación Z y los millennials compran disfraces para sus mascotas, en comparación con el 18 % de todos los encuestados.
El 25 % de los millennials y el 24 % de la generación Z también recurren a la inteligencia artificial para encontrar las mejores ofertas en dulces, disfraces y decoraciones.
Otro 21 % de los millennials incluso utiliza la inteligencia artificial para planificar viajes de otoño o con temática de Halloween.
Incluso con los bolsillos más ajustados, el espíritu de Halloween no desaparece. El 45 % de los estadounidenses afirmaron que prefieren gastar en experiencias, como viajes, fiestas o eventos, que en decoración.
Las salidas populares de otoño incluyen las granjas de calabazas y los festivales de Halloween, las fiestas de Halloween y las visitas a casas embrujadas o parques temáticos.
El 28 % de la generación Z y el 27 % de los millennials incluso planean visitar pueblos embrujados o históricos como Salem o Sleepy Hollow, en comparación con solo el 17 % de la generación X y el 4 % de los baby boomers.