¿Por qué los millennials y la generación Z gastan tanto en Halloween?

El aumento en el precio del chocolate está cambiando la forma en que los estadounidenses celebran Halloween este año.

Según una nueva encuesta realizada por Empower y Talker Research de 2.000 adultos, una de cada tres personas considera Halloween una de las festividades más costosas del año.

El estadounidense promedio planea gastar $296 en dulces, disfraces, decoraciones y entretenimiento.

Se espera que las generaciones más jóvenes gasten mucho más: los millennials planean gastar un promedio de $522, mientras que la generación Z les sigue con $435.

Aun así, el 51 % de los estadounidenses sigue diciendo que Halloween es una de sus festividades favoritas, y el 57 % admite que los recuerdos que crea con familiares y amigos el 31 de octubre son invaluables.

La inflación está afectando los presupuestos navideños y el 52 % está recortando el gasto general de Halloween.

A pesar de estas intenciones, el 39 % de los estadounidenses confiesan gastar de más cada año, especialmente los millennials (52 %) y la generación Z (48 %).

El 54 % de los encuestados creen que los padres hoy en día sienten más presión para gastar en Halloween que en años anteriores.

El estudio reveló que el 39 % de los compradores empiezan a buscar artículos de Halloween en septiembre y el 43 % espera hasta octubre.

El 26 % de los millennials empiezan a comprar en agosto. A pesar de las presiones presupuestarias, el 40 % de los estadounidenses afirmó que, de hecho, espera con más ganas las compras de Halloween que las de otras festividades.

Para ahorrar dinero, el 22 % de los estadounidenses afirmó reutilizar o reciclar disfraces de años anteriores, mientras que otro 22 % recurre a tiendas de segunda mano o de descuento. Alrededor del 20 % prefiere confeccionar sus propios disfraces en casa.

Las generaciones más jóvenes están llevando la creatividad de Halloween aún más lejos: el 23 % de la generación Z y los millennials compran disfraces para sus mascotas, en comparación con el 18 % de todos los encuestados.

El 25 % de los millennials y el 24 % de la generación Z también recurren a la inteligencia artificial para encontrar las mejores ofertas en dulces, disfraces y decoraciones.

Otro 21 % de los millennials incluso utiliza la inteligencia artificial para planificar viajes de otoño o con temática de Halloween.

Incluso con los bolsillos más ajustados, el espíritu de Halloween no desaparece. El 45 % de los estadounidenses afirmaron que prefieren gastar en experiencias, como viajes, fiestas o eventos, que en decoración.

Las salidas populares de otoño incluyen las granjas de calabazas y los festivales de Halloween, las fiestas de Halloween y las visitas a casas embrujadas o parques temáticos.

El 28 % de la generación Z y el 27 % de los millennials incluso planean visitar pueblos embrujados o históricos como Salem o Sleepy Hollow, en comparación con solo el 17 % de la generación X y el 4 % de los baby boomers.