Algunas compañías se benefician del movimiento anti-ciencia que se ha popularizado bajo Trump

Dos asesores del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr se sentaron en un escenario en California esta primavera, dirigiéndose a una audiencia en una feria comercial de la industria de productos naturales que atrajo a decenas de miles de personas de compañías de alimentos, bancos de inversión, vendedores de suplementos y otras empresas.

Su mensaje: Los objetivos del movimiento Make America Healthy Again (Hagamos a Estados Unidos Saludable Otra Vez, o MAHA) ayudarán a sus resultados financieros.

"Me sorprende ver a los republicanos llevar a la industria de suplementos y la industria de la salud holística, a los quiroprácticos y a los acupunturistas a la tierra prometida", indicó Del Bigtree, según un video de las declaraciones obtenido por The Associated Press. En ese momento, Bigtree lideraba MAHA Action, uno de los grupos que una investigación de AP encontró impulsando proyectos de ley anti-ciencia en los estados.

Poderosos defensores anti-vacunas y personas que venden productos potencialmente dañinos como la leche cruda están obteniendo beneficios al impulsar la redacción de políticas anti-ciencia en la ley en todo Estados Unidos. Ellos objetan el término "anti-ciencia" y retratan el movimiento MAHA como de base. Pero está alimentado por una red de grupos nacionales bien financiados liderados por personas que han obtenido beneficios, tanto financieros como de otro tipo, al sembrar desconfianza en la medicina y la ciencia.

Ya sea impulsando sus carreras o vendiendo más productos, estos líderes están encontrando formas de beneficiarse.

Una forma en que los activistas promueven esas ideas es a través de la legislación estatal. Los partidarios argumentaron que ganar dinero o aumentar las ventas para las empresas, como los productores de lácteos, es razón para aprobar leyes que eliminarían las protecciones al consumidor, encontró AP. En al menos un caso, ese razonamiento se detalló en el texto del proyecto de ley.

Ayudando a las empresas a través de MAHA

Una crítica central que Kennedy y sus aliados repiten sobre las grandes compañías farmacéuticas y el establecimiento médico es que están motivados por las ganancias. Pero el mercado global de bienestar médico es un gran negocio de 1,5 billones de dólares, y les está beneficiando. La nominada a directora de salud Casey Means ha ganado dinero promoviendo docenas de productos de salud y bienestar, incluido un servicio de pruebas de sangre, y cofundó una aplicación de seguimiento de nutrición, sueño y ejercicio. Su hermano, Calley Means, un cercano asesor de Kennedy, continúa su participación en TrueMed, una empresa que promueve alternativas de bienestar.

Bigtree habló en ExpoWest en una sesión dirigida a la industria de suplementos. La investigación de mercado presentada durante la sesión mostró que la industria alcanzó 69.300 millones de dólares en ventas en 2024.

En Delaware, un proyecto de ley que legaliza la venta de leche cruda el año pasado establece que "puede aumentar las ganancias para los productores de lácteos de Delaware". Varios agricultores testificaron a favor, y uno lo llamó "una oportunidad económica de 15,6 millones de dólares". El Instituto de Leche Cruda, según la sinopsis del proyecto, dice que los productores de leche cruda pueden obtener una ganancia casi 10 veces mayor que la de la leche regular pasteurizada. La pasteurización destruye bacterias peligrosas que pueden enfermar a las personas.

El Instituto de Leche Cruda fue fundado por el agricultor de California Mark McAfee, quien dijo que su Raw Farm LLC es el mayor productor de leche cruda del mundo. AP encontró que McAfee ha testificado en más de media docena de estados para aumentar el acceso a la leche cruda. Un proyecto de ley en Missouri permitiría la venta minorista de leche cruda de granjas aprobadas para ser listadas por el Instituto de Leche Cruda.

Pero la propia operación de McAfee demuestra lo difícil que es proteger la leche cruda de la contaminación. Ha tenido ocho retiros relacionados con productos de leche cruda desde 2015, según el estado, aunque McAfee dijo que cuatro de esos no están relacionados con enfermedades.

Esa historia no se mencionó cuando McAfee testificó a favor del proyecto de ley de Delaware. Tampoco mencionó que solo unos meses antes de la audiencia, su granja fue identificada como la fuente de un brote de salmonela que, según registros estatales del año pasado, enfermó al menos a 165 personas.

McAfee disputó ese número y defendió la omisión. Indicó que solo tuvo 90 segundos para testificar y que lo hizo en nombre del instituto y no de su granja. Aún así, el video muestra que se identificó como parte tanto del Instituto de Leche Cruda como de Raw Farm.

A medida que la leche cruda gana aceptación, la operación de McAfee ha crecido de 8 millones de dólares en ventas anuales en 2012 a un esperado 32 millones este año.

"Nos está yendo muy bien", dijo a AP.

Durante la audiencia en Delaware, un legislador señaló las recomendaciones federales contra el consumo de leche cruda debido a preocupaciones sobre la gripe aviar. En respuesta, la microbióloga Peg Coleman testificó que no hay "base científica" para las recomendaciones. Ella ha revelado en el pasado que su trabajo ha sido financiado por el Instituto de Leche Cruda y la Fundación Weston A. Price, que está entre los grupos que AP encontró impulsando proyectos de ley anti-ciencia. Coleman dijo a AP que la leche cruda no es inherentemente peligrosa y que sus hallazgos no tienen nada que ver con su financiación.

El proyecto de ley de Delaware se convirtió en ley el otoño pasado.

Dos meses después, un hombre de California denunció que sus gatos murieron después de beber leche cruda de la granja de McAfee que había sido retirada por el riesgo de gripe aviar. McAfee sostuvo que no sabe si la leche de su granja causó la muerte de los gatos.

Beneficiándose del activismo

Muchas de las personas involucradas en grupos que impulsan proyectos de ley anti-ciencia han hecho carreras lucrativas basadas en su postura y se han beneficiado de los millones de dólares que fluyen a través del movimiento.

Una de las empresas de Bigtree recibió 350.000 dólares trabajando en la campaña presidencial de Kennedy en 2023 y 2024. Una segunda recibió 184.000 dólares de otro grupo afiliado a Kennedy, la Alianza MAHA, de octubre a diciembre del año pasado. En 2023, otro grupo anti-vacunas que lidera, la Red de Acción de Consentimiento Informado, o ICAN, le pagó 234.000 dólares.

Después de que Kennedy fuera elegido como secretario de salud, Kennedy entregó la marca registrada MAHA a una empresa gestionada por Bigtree. La divulgación ética de Kennedy señala que transfirió la propiedad "sin compensación" después de ganar 100.000 dólares en tarifas de licencia en los pocos meses que tuvo la marca registrada.

En un video de ICAN en Facebook en agosto, Bigtree celebró la exitosa demanda del grupo para obligar a Mississippi a permitir exenciones religiosas de las vacunas. Luego señaló que "redoblarían" los esfuerzos para cambiar la ley en otros estados donde no se permiten exenciones religiosas. Bigtree pidió a los partidarios que ayudaran comprando un ladrillo por hasta 300 dólares para pavimentar una terraza en las oficinas de ICAN, donde trabaja.

Bigtree no respondió a múltiples solicitudes de comentarios enviadas a él en ICAN. El portavoz de Kennedy no respondió a preguntas.

Tony Lyons, quien dirige MAHA Action y otros grupos relacionados con MAHA que apoyan a Kennedy y su agenda, lidera la editorial de Kennedy desde hace mucho tiempo, Skyhorse. La compañía ha publicado numerosos libros anti-vacunas de Kennedy y otros y tiene un acuerdo de publicación con la antigua organización sin fines de lucro de Kennedy.

Lyons dijo a AP que sus libros presentan "un argumento responsable basado en una investigación rigurosa" y calificó el término anti-vacunas como "pura retórica de las compañías farmacéuticas".

Lyons, quien dirigió un super PAC pro-Kennedy durante su campaña presidencial, ha estado recientemente organizando llamadas por Zoom con activistas de todo el país donde funcionarios de la administración, incluido Calley Means, los animan.

Durante su aparición en ExpoWest con Bigtree, Means aseguró que la industria de suplementos "debería ir a la ofensiva". Aseveró que los objetivos del movimiento beneficiarían a las empresas al incentivar alimentos nutritivos o suplementos que las personas toman para mantenerse saludables, en lugar de productos farmacéuticos.

"Toda la discusión giró en torno a un momento para poner la comida saludable en la cima de la agenda nacional", dijo a AP por mensaje de texto cuando se le pidió que comentara para esta historia.

En la exposición, afirmó: "Hay un verdadero momento aquí... Movilizar a sus empresas, hablar, educar a los miembros del Congreso, a los legisladores locales, así como lo está haciendo el grupo de Del. Hay una verdadera oportunidad aquí".

