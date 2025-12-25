14 momentos de la cultura pop que hicieron estallar Internet en 2025

Reflexionar sobre el último año en la cultura pop es como golpearse repetidamente en la cabeza con un objeto contundente. En un ciclo de tendencias en las redes sociales que se mueve a la velocidad del rayo, es difícil comprender que el escándalo de la cámara de besos de Coldplay, el despegue de Katy Perry al espacio y la aparición del meme 6-7, inexplicablemente absurdo, ocurrieron en los mismos 12 meses. Pero sí, verifica las notas; realmente lo hicieron.

En 2025, las redes sociales se convirtieron en un lugar verdaderamente espeluznante, si ya no lo era antes. Este fue el año en que los términos brainrot (deterioro cerebral) y rage-bait (provocación de ira) pasaron a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano, y AI slop (la bazofia de la IA), otro delicioso término nuevo, infectó todos los rincones de las redes sociales con sus surrealistas y a veces creíbles imágenes falsas.

Fue un completo sueño febril. Pero hubo algunos momentos más ligeros, gracias al ecosistema en línea que produce nuevos memes para que nos obsesionemos con ellos durante días y días. Hasta que llegue el siguiente, claro.

A continuación, repasamos los momentos de la cultura pop que dieron que hablar este año.

Las cosas se pusieron raras en la gira de prensa de Wicked: por siempre

open image in gallery Cynthia Erivo (que interpreta a Elphaba) y Ariana Grande (Glinda) llevan más de un año promocionando las dos partes de las películas de Wicked ( Gareth Cattermole/Getty Images )

¿Cómo resumir la interminable gira de prensa de Wicked? Las estrellas de la película, Cynthia Erivo (que interpreta a Elphaba) y Ariana Grande (Glinda, vestida de rosa), llamaron la atención por sus interacciones que a veces son extrañas durante las entrevistas de promoción de Wicked y su secuela, Wicked: por siempre, incluidas sus copiosas lágrimas. Un momento viral fue el paso de un helicóptero durante una entrevista al aire libre. Lo que debería haber sido una interrupción olvidable supuso que Erivo se cubriera la cara con las manos y se emocionara, mientras Grande levantaba ambos brazos por encima de su cabeza como si intentara crear un campo de fuerza protector a su alrededor.

Luego, no podemos olvidar el momento “Madame Morrible” de Michelle Yeoh, en el que explicó con entusiasmo —en todas y cada una de las giras de prensa de la segunda película— que su personaje Madame Morrible tiene las iniciales “MM” y si le das la vuelta, aparece como “WW” de Wicked Witch (bruja malvada), que indican la trayectoria del papel. La gira de prensa terminó con una nota bastante amarga cuando un fan se abalanzó sobre una barricada en el estreno de la película en Singapur, corrió hacia Grande y la abrazó brevemente antes de que Erivo y otros intervinieran.

La cámara de besos de Coldplay

open image in gallery El director ejecutivo y la jefa de RR. HH. de Astronomer, grabados en un concierto de Coldplay ( TikTok/@instaagraace )

Uno de los momentos más virales del año nació cuando una pareja reaccionó de forma muy culpable después de que los encontraron abrazados en la cámara de besos de un concierto de Coldplay en Massachusetts. El cantante Chris Martin bromeó sobre la posibilidad de que tuvieran una aventura, y los detectives de Internet siguieron su ejemplo: rápidamente descubrieron que eran el director ejecutivo y la jefa de RR. HH. de una empresa de inteligencia artificial llamada Astronomer. Como consecuencia, ambas partes renunciaron a sus cargos. La historia fue noticia en todo el mundo y se repitió como broma en varios partidos deportivos y programas de televisión, e incluso Gwyneth Paltrow (expareja de Martin) intervino.

Katy Perry en el espacio

open image in gallery Hogar, dulce hogar: Katy Perry besa el suelo tras su vuelo en la nave espacial New Shepard NS-31 de Blue Origin ( Blue Origin/YouTube/PA Wire )

En abril, la cantante de Teenage Dream se embarcó en un viaje muy fugaz al espacio (duró un total de 11 minutos) con un grupo de mujeres a bordo de la nave espacial Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos, con su esposa Lauren Sánchez como anfitriona. Cuando la cantante y sus glamurosos compañeros de tripulación regresaron sanos y salvos a la Tierra, Perry fue objeto de numerosas burlas por besar la tierra bajo sus pies; incluso la cadena de comida rápida Wendy's criticó a Perry en su publicación en X: “¿Podemos enviarla de vuelta?” Ouch.

... Y la pareja con Justin Trudeau

open image in gallery La pareja más improbable del año: Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau ( katyperry/Instagram )

Calificada como la “pareja más sorprendente” de 2025 por Grazia, la improbable relación entre Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau causó intriga y confusión en partes iguales. La pareja fue vista por primera vez de la mano en otoño, antes de que Trudeau fuera visto entre el público de su concierto. En Halloween, Trudeau se disfrazó de tiburón, en alusión a los bailarines que actuaron con Perry en el descanso del Super Bowl de 2015. En diciembre, la pareja por fin hizo oficial su relación en Instagram, publicando fotos muy cariñosas en Japón. Este romance no estaba en el cartón de bingo de nadie.

Justin Bieber de pie en un negocio

open image in gallery “No me estás entendiendo...” ( Getty Images )

Cuando Justin Bieber decidió enfrentarse a los paparazzi con un apasionado discurso fuera de Soho House en Miami, accidentalmente se convirtió en un meme. En las imágenes se lo ve, con un buzo azul con capucha, diciéndoselo a un fotógrafo: "No lo estás entendiendo, no me estás entendiendo.. No entiendes que yo esté parado en un negocio”. Después de que se calmó, Bieber también se apoyó en la broma y se burló del momento, e incluso lanzó una canción en su último álbum, Swag, titulada STANDING ON BUSINESS.

El Labubu conquistó el mundo

open image in gallery La carroza de Labubu en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's de 2025 ( AFP/Getty )

En 2025, no puedes ir por la calle sin ver a Labubu, el muñeco gremlin peludo y viral, colgando del bolso de una joven. El personaje, que tiene un pelaje peludo, pecas, orejas parecidas a las de un conejo y nueve dientes puntiagudos, alcanzó el auge mundial y la ubicuidad cultural en el último año, gracias al minorista chino Pop Mart. También existe el Labubu de oro de 24 quilates. El Labubu de chocolate de Dubái. Los Labubu tomaron incluso la ciudad de Nueva York para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's y crecieron hasta alcanzar los 4 metros de altura para la procesión, con mascotas Labubu paseando por la ciudad en todoterrenos negros. Fue pura dominación Labubu.

6-7 estuvo... en todas partes

open image in gallery El término “6-7” dominó las conversaciones en las aulas de todo el mundo ( Jenna & Friends/NBC )

La semana pasada estaba en el autobús cuando un grupo de escolares se sentó cerca. Cada palabra que decían era una referencia al último fenómeno del argot, “6-7”. Después de escuchar un poco por pura curiosidad, me di cuenta de que el término no tiene absolutamente ningún significado. Popularizado originalmente por la canción del rapero Skrilla “Doot Doot (6-7)”, en referencia a un jugador de baloncesto de 1,90 m, la frase adquirió un nuevo significado gracias a los videos virales. Taylen Kinney, jugador de baloncesto de 17 años, se hizo viral después de que le pidieron que clasificara su bebida de Starbucks y frunció el ceño en contemplación antes de responder: “seis, siete”, moviendo las manos como si estuviera sopesando dos opciones. En cuestión de meses, la joven personalidad de Internet ya lanzó una marca de agua 6-7, naturalmente. The New York Times describió el término como un tipo de “granada sin sentido” conversacional.

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

open image in gallery El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, se besan durante el tercer día de su boda en Venecia ( AFP via Getty Images )

La boda del multimillonario de la tecnología, uno de los hombres más ricos del mundo, y la periodista Sánchez tuvo lugar durante una ostentosa celebración de tres días en Venecia, con una lista de invitados repleta de estrellas y personalidades, desde Oprah Winfrey hasta Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Bill Gates y otras figuras culturales como el clan Kardashian/Jenner. También fue controvertido: Algunos venecianos, además de un grupo de antimillonarios y activistas climáticos, organizaron protestas para expresar su oposición a las nupcias y a la desproporcionada riqueza de Bezos. Aun así, la boda siguió adelante con los famosos que recorrieron la ciudad en lanchas motoras.

Todo el mundo estaba obsesionado con el cónclave

open image in gallery El Papa León XIV, Robert Prevost, debuta en el balcón central de la logia de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales dieron por finalizado el cónclave ( AFP/Getty )

El proceso para elegir un nuevo Papa es una de las elecciones más secretas y sagradas del mundo. Este año coincidió con el reciente estreno de una película sobre el mismo tema, Cónclave, protagonizada por Ralph Fiennes en el papel de un intrigante cardenal. Internet, pues, no pudo resistirse a la fascinación en torno a esta práctica ochocentenaria tras la muerte del Papa Francisco en abril y su sucesión por el Papa León XIV. La pompa vaticana se transformó en meme: surgieron recopilaciones de videos de cardenales sonorizados con canciones de Charli XCX que se hicieron virales, como la de un clérigo encendiendo el cigarrillo de otro.

El caos del “Jinete del Pollo” en una película de Minecraft

open image in gallery Jack Black en Una película de Minecraft ( Warner Bros Pictures )

Hubo un pandemonio absoluto en las proyecciones de Una película de Minecraft en abril, cuando el público respondió estruendosamente cuando el personaje de Jack Black proclamó exuberantemente: “¡Jinete del pollo!” para presentar a un nuevo personaje. Los jóvenes espectadores enloquecieron, saltaron de sus asientos, gritaron e incluso arrojaron pochoclos a la pantalla. Algunos cines advirtieron a los asistentes que se comportaran, y un cine de Nueva Jersey estipuló que los niños debían ir acompañados de uno de sus padres o de un adulto responsable.

Sydney Sweeney tiene “buenos jeans”

open image in gallery Sydney Sweeney posa para su campaña de American Eagle ( American Eagle )

En julio, la actriz de Euphoria Sydney Sweeney, de 28 años, se convirtió en el rostro del anuncio “buenos jeans” de American Eagle, que suscitó un intenso escrutinio por el uso de “jeans” como juego de palabras con la palabra “genes”, ya que en inglés ambas palabras tienen una pronunciación similar. Los críticos interpretaron el juego de palabras como una referencia a la eugenesia, la desacreditada y racista teoría de mejorar la humanidad mediante la reproducción selectiva, lo que no auguraba nada bueno teniendo en cuenta que Sweeney es blanca, rubia y de ojos azules. Aunque American Eagle mantuvo que el anuncio se refiere únicamente a sus productos vaqueros, el movimiento MAGA salió rápidamente en defensa de Sweeney: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la actriz cuando se enteró de que estaba registrada como republicana, escribiendo en las redes sociales que tenía “el anuncio más SEXI que hay”. ¿Provocación de ira o un inocente error publicitario? Júzgalo tú.

Nothing beats a Jet2Holiday… (No hay nada mejor que unas vacaciones en Jet2Holiday)

open image in gallery “That’s £200 for a family of four!” (¡Son 200 libras para una familia de cuatro personas!) ( AFP via Getty Images )

Un anuncio omnipresente de la aerolínea de bajo costo del Reino Unido se convirtió en una tendencia de TikTok que utilizaba el alegre jingle de la compañía, “Nothing beats a Jet2 holiday…”, sobre caóticas secuencias de vacaciones de verano que salieron mal: estridentes peleas de avión, condiciones meteorológicas extremas, desastres de borrachera y accidentes en deportes acuáticos.

En un video de TikTok con más de 1,7 millones de me gusta, una mujer casi se ahoga en un tobogán acuático en Tenerife (España), como dice la voz en off: “Nothing compares to a Jet2holiday… and right now, you can save £50 per person, that’s £200 for a family of four!” (No hay nada que se compare a unas vacaciones con Jet2holiday... y ahora mismo, puedes ahorrarte 50 libras por persona, ¡es decir, 200 libras para una familia de cuatro!) La tendencia fue un paso más allá cuando los jóvenes recitaban de memoria el guión característico del anuncio. Resulta que cualquier publicidad es buena publicidad: desde entonces, Jet2 registró cifras récord de pasajeros y resultados financieros.

Kim Kardashian lanza una tanga peluda

open image in gallery La creación más atrevida de Kim Kardashian: “The Ultimate Bush” (el arbusto definitivo) ( Kim Kardashian/Getty )

Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian, hizo estallar Internet con la venta de su producto más polémico hasta la fecha: un tanga de vello púbico falso llamado “The Ultimate Bush”. Lanzado en octubre con un video en el que aparecían modelos en un programa de juegos de estilo setentero titulado “¿La alfombra hace juego con las cortinas?”, la tanga de GBP 34 presenta un triángulo de pelo hecho de fibras sintéticas para imitar el vello púbico, disponible en 12 combinaciones de color y textura de pelo. Se agotó en menos de 24 horas. Picante.

El misterioso hombre del sombrero de fieltro en el robo al Louvre

open image in gallery Icono de estilo: Pedro Elías Garzón Delvaux, de 15 años, accidentalmente en el lugar del robo al Louvre ( AP )

Horas después de que unos ladrones robaron a plena luz del día las joyas de la corona francesa del Louvre de París, fue un hombre muy elegante y misterioso fotografiado en las inmediaciones, lo que llamó la atención de la gente. En la imagen, se ve a tres agentes de policía apoyados en un coche plateado que bloquea la entrada al Louvre, mientras un hombre vestido con un traje de tres piezas y sombrero de fieltro pasa a grandes zancadas, en una mezcla de Bugsy Malone y el cine negro. Las preguntas sobre su identidad llevaron a la gente a sugerir que era un detective de la vieja escuela o incluso una imagen generada por la IA. Y aquí viene el remate: en realidad se desenmascaró como Pedro Elias Garzon Delvaux, un adolescente francés de 15 años al que le gusta vestirse con trajes al estilo de los años cuarenta. Nació una estrella.

