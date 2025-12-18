Kristin Cabot, la ex ejecutiva de recursos humanos que se convirtió en una sensación viral tras ser captada compartiendo un momento íntimo con su jefe en una kiss cam en un concierto de Coldplay, ha roto finalmente su silencio sobre el incidente.

Cabot y el director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, fueron grabados en video deshaciendo un abrazo después de que aparecieran en una pantalla grande en el concierto del 16 de julio. El video original de TikTok sobre el incidente obtuvo más de 100 millones de vistas en cuestión de días.

Cabot (53) ha concedido una amplia entrevista al periódico The New York Times en la que explica las consecuencias del incidente viral y cómo ha evolucionado su perspectiva sobre el mismo en los últimos seis meses. Relató haberse sentido “avergonzada y horrorizada” tras darse cuenta de lo ocurrido.

“Yo soy la jefa de RR. HH. y él es el director ejecutivo. Es un cliché, y es terrible”, dijo.

El incidente acabó con la dimisión de ambos de sus cargos en Astronomer. Cabot declaró al New York Times que, al principio, habían mantenido el contacto; pero, en septiembre, habían acordado que “hablar entre ellos iba a dificultar demasiado la superación y la curación para todos”. Desde entonces, sus contactos han sido mínimos.

open image in gallery Un video viral captó a Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa Astronomer, y a Kristin Cabot, directora de personal, abrazados ( @calebu2/TMX )

Cabot describió cómo sus “fuertes sentimientos” hacia Byron habían crecido en el trabajo. Tuvo un “enamoramiento” con él, pero “no eran pareja”, según declaró al Times. Añadió: “No me dejé llevar demasiado porque era mi jefe”, dijo.

También compartieron su primer y único beso en el concierto, explicó Cabot.

El video viral mostraba a la pareja abrazada, con los brazos de Byron rodeando la cintura de Cabot por detrás. En cuanto se dieron cuenta de que estaban en la cámara de besos, se separaron rápidamente. Cabot se cubrió la cara con las manos, mientras Bryon se agachaba, fuera de la vista de la cámara.

Después de verse en la cámara de besos, Cabot recordó haber vuelto al bar del recinto con Byron. “Los dos nos quedamos sentados con la cabeza entre las manos, como diciendo: ‘¿Qué acaba de pasar?’”, contó al periódico.

Cabot declaró que en ese momento estaba separada de su segundo esposo, Andrew Cabot, que también se encontraba en el espectáculo, y que estaban negociando el divorcio. Su exesposo lo confirmó en septiembre, cuando su portavoz dijo a People que “el proceso de divorcio ya se había puesto en marcha antes de esa noche”.

En las semanas y meses siguientes, Cabot dijo que recibió docenas de amenazas de muerte, e incluso algunos mensajes que indicaban que el remitente conocía sus hábitos diarios.

Cabot citó un mensaje aterrador: “Sé dónde haces las compras y voy por ti”. En otro momento, sus hijos la oyeron reproducir en voz alta uno de los mensajes preocupantes. Estos mensajes empezaron a afectar a su familia.

“Ya se sentían muy mal, y fue entonces cuando cayó la gota que colmó el vaso”, declaró al Times, y agregó: “Porque mis hijos tenían miedo de que yo muriera, y pero también de morir ellos”.

open image in gallery La infame cámara de beso de Coldplay, que apareció en otros conciertos tras la polémica, capta una proposición de matrimonio ( @antonyrmartin/TMX )

Cabot, que empezó como jefa de personal de Astronomer en 2024, también explicó que la gente había empezado a acusarla de “acostarse con cualquiera” para impulsar su carrera. Cabot ha trabajado desde los 13 años y ha dado prioridad a su independencia económica, según declaró al Times. Asimismo, en 2018, cuando se divorció de su primer marido y este se quedó desempleado, llegó a mantener ella sola a su familia.

“Mantuve a mi familia por mi cuenta, y pude mantener a mis hijos en escuelas increíblemente fantásticas y vivir en una casa cómoda y cálida. Nunca he estado más orgullosa de nada en toda mi vida”, afirmó.

Cabot espera poder enseñar a sus hijos que “se pueden cometer errores, se puede meter la pata hasta el fondo. Pero no se justifica que te amenacen de muerte por eso”.

“Tomé una mala decisión y bebí un par de sodas con vodka; bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe. Y tuvo un impacto. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Es el precio que decidí pagar”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello