¿Estás muerto? La macabra aplicación que arrasa en China

Una aplicación móvil con un nombre inquietante ha alcanzado el primer puesto en el ranking de aplicaciones pagas de la App Store en China, ofreciendo un recordatorio tan directo como sombrío sobre cómo se percibe la vida moderna entre jóvenes y mayores que viven en soledad.

La app Are You Dead? (¿Estás muerto?), conocida en chino como Sile Me, solicita a los usuarios confirmar diariamente que siguen vivos pulsando un botón verde brillante con un fantasma animado en el centro. Si una persona no se registra durante dos días consecutivos, el sistema envía automáticamente un correo electrónico al contacto de emergencia previamente designado por el usuario.

Lanzada el año pasado como una aplicación gratuita, Sile Me pasó luego a ser de pago y escaló rápidamente posiciones hasta convertirse en la app paga número uno en China durante la primera semana de enero. Por apenas 1,15 dólares, ofrece una sensación de seguridad a millones de personas que viven solas en el país.

Conocida internacionalmente como Demumu, la aplicación también se ubicó entre las dos utilidades pagas más descargadas en Estados Unidos, Singapur y Hong Kong, gracias en gran medida a su adopción por parte de comunidades chinas en el extranjero.

En su descripción en la App Store, se presenta como una “herramienta de seguridad liviana” pensada para quienes viven solos. Su objetivo, afirma, es “establecer una protección de seguridad invisible mediante el monitoreo de registros y mecanismos de contacto de emergencia, para hacer que la vida en soledad resulte más tranquilizadora”.

Vivir solo en China puede resultar profundamente aislante, lo que alimenta la ansiedad ante la posibilidad de morir sin que nadie lo note. Según proyecciones, el país podría alcanzar los 200 millones de hogares unipersonales para el año 2030.

Cada vez más jóvenes chinos optan por vivir solos en lugar de casarse, mientras que un número creciente de personas mayores queda aislado en sus viviendas, sin familiares cercanos que puedan brindarles cuidado o compañía.

En 2024, China registró su tercer año consecutivo de disminución poblacional, apenas un año después de haber cedido a India el título de nación más poblada del mundo. Esta tendencia se enmarca en una caída sostenida de la tasa de natalidad, que se ha agravado durante décadas. Entre los factores que explican esta situación están la política del hijo único, vigente entre 1980 y 2015, y el acelerado proceso de urbanización que ha transformado la estructura familiar tradicional.

La interfaz de usuario de “Are You Dead?” ( Screengrab )

China puso fin oficialmente a la política del “hijo único” en 2016. Sin embargo, la medida ya había dejado una población profundamente desequilibrada, marcada por una arraigada preferencia cultural por los hijos varones.

Según demógrafos, factores como el alto costo del cuidado infantil y la educación, la incertidumbre laboral y una economía en desaceleración han llevado a muchos jóvenes chinos a posponer —o incluso descartar— el matrimonio y la formación de una familia. Además, apuntan que la persistente discriminación de género y las expectativas tradicionales que asignan a las mujeres la responsabilidad del hogar también contribuyen al sostenido descenso de la tasa de natalidad en el país.

Los hogares unipersonales representaron el 19,5 % del total de viviendas en China en 2024, frente al 7,8 % registrado dos décadas atrás, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

La sensación de ansiedad asociada a vivir solo también se ven intensificada por el bajo gasto estatal en bienestar social: China destina apenas el 6 % de su PIB a esta área, una cifra considerablemente inferior a la de otras economías emergentes.

Los desarrolladores de la aplicación se describen como una pequeña empresa emergente independiente, integrada por tres cofundadores nacidos después de 1995. En un comunicado citado por el Global Times, expresaron su gratitud por el inesperado interés: “Nos sentimos honrados y profundamente agradecidos por recibir una atención tan amplia”.

Según explicaron, el auge viral de Are You Dead? comenzó apenas en los últimos días, lo que provocó un incremento de más de cien veces en las descargas. Esta explosión de popularidad disparó la carga en los servidores y elevó significativamente los costos operativos, según informó el National Business Daily.

Uno de los fundadores, identificado como el señor Guo, explicó que la aplicación fue desarrollada con poco más de 1.000 yuanes (aproximadamente 140 dólares). Ahora, el equipo planea vender el 10 % de la compañía con el objetivo de recaudar un millón de yuanes, es decir, unos 140.000 dólares.

Por su parte, otro de los cofundadores, que se presentó solo como el señor Lyu, detalló que la aplicación está dirigida principalmente a jóvenes que viven solos en grandes ciudades, especialmente mujeres de alrededor de 25 años.

Estas personas, afirmó al Financial Times, probablemente experimentan una “fuerte sensación de soledad” por la falta de personas con quienes comunicarse y enfrentan preocupaciones ante la posibilidad de que ocurran imprevistos sin que nadie lo sepa.

Aunque la aplicación fue ampliamente elogiada en las redes sociales chinas, también recibió críticas por el uso inquietante del término chino para “muerte” en su nombre. Por ejemplo, un usuario de apellido Zhao, residente en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país, comentó que estaría dispuesto a pagar por descargarla si en lugar de “¿Estás muerto?” se llamara “¿Estás vivo?”.

Ante estas reacciones, el equipo de Sile Me informó que evalúa modificar el nombre de la app. Asimismo, anunció que planea incorporar nuevas funciones, como herramientas de mensajería y opciones mejor adaptadas para personas mayores.

Traducción de Leticia Zampedri