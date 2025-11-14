Un hombre australiano, Johnson Wen, fue acusado de alteración del orden público tras saltar una valla en el estreno de Wicked: por siempre en Singapur y abalanzarse sobre Ariana Grande.

El incidente, ocurrido el jueves, se volvió viral en redes sociales. En el video, Cynthia Erivo intervino de inmediato para proteger a su compañera de elenco antes de que la seguridad retirara a Wen, mientras Ariana Grande, sobreviviente del atentado en su concierto en Manchester en 2017, mostró signos de conmoción.

Wen, de 26 años, publicó en Instagram que había quedado “libre tras ser arrestado”, aunque este viernes fue formalmente acusado en Singapur y declaró ante el tribunal que planea declararse culpable.

En la ciudad-estado asiática, el cargo podría derivar en una condena de hasta tres meses de prisión, una multa de hasta 1.540 dólares estadounidenses, o ambas penas.

Ariana Grande aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente ocurrido en el estreno de ‘Wicked: por siempre’ en Singapur ( Getty )

Wen, quien se describe a sí mismo como “Troll Most Hated” en Instagram, tiene antecedentes de irrumpir en conciertos y eventos. En junio, por ejemplo, fue arrestado en Australia tras subir al escenario durante un show de Katy Perry.

Su accionar en Singapur generó una fuerte condena en redes sociales, especialmente por el antecedente del atentado en el concierto de Ariana Grande en Mánchester, donde murieron 22 personas y cientos resultaron heridas.

“Ariana ha pasado por tantas cosas aterradoras… incluido su concierto en Mánchester, ¿y aun así pensaste que sería divertido saltar la valla?”, escribió un usuario.

Mientras tanto, Cynthia Erivo recibió elogios por su rápida reacción.

“Actriz. Bailarina. Escritora. Modelo. GUARDAESPALDAS. Como si no pudiera amarla más”, publicó una fan.

Otra persona comentó: “La forma en que Cynthia fue directo a protegerla dice mucho de ella”, y alguien más agregó: “Cynthia es multifacética. Broadway, cine… y también seguridad”.

La esperada secuela de Jon M. Chu, que se estrena a finales de este mes, llega un año después del lanzamiento de Wicked: parte uno, donde Ariana Grande y Cynthia Erivo asumieron los papeles de Glinda y Elphaba, respectivamente, ambos con nominaciones al Oscar.

En Wicked: por siempre, Elphaba vive exiliada y es demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, mientras Glinda disfruta de la fama y la admiración en Ciudad Esmeralda. Pero cuando una turba enfurecida se organiza para acabar con Elphaba, ambas deberán unir fuerzas para lograr una transformación definitiva.

La secuela también contará con el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Jeff Goldblum como el Mago, Michelle Yeoh como Madame Morrible y Marissa Bode como Nessarose.

Wicked: por siempre llegará a los cines el 21 de noviembre.

Traducción de Leticia Zampedri