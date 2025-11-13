Espectadores de ‘South Park’ quedan “traumatizados” por perturbadora escena de Trump y Vance en la cama

Los espectadores de South Park quedaron “traumatizados” por una escena de sexo en la que aparecen Donald Trump y J. D. Vance.

La serie de animación siguió burlándose del presidente y el vicepresidente en un nuevo episodio en el que se produjo un encuentro homoerótico entre ambos.

En la última entrega de la mordaz sátira, Vance consiguió escabullirse de un castigo por traición y acabó en la cama con Trump tras bañarse juntos en un jacuzzi de la Casa Blanca.

Los fans están prediciendo una respuesta del gobierno de Trump, y uno escribió: “South Park definitivamente va a provocar otra respuesta de la Casa Blanca mañana porque... ¡m*****!”.

Otro espectador dijo: “Viendo South Park. Ahora estoy traumatizado”. Una persona publicó en X (Twitter): “Gracias por las pesadillas que voy a tener esta noche, South Park”.

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, tienen la costumbre de burlarse de Trump y Vance. En un episodio anterior, Trump pidió a Vance que aplicara aceite para bebé al personaje habitual de Satanás mientras estaban juntos en la cama.

En respuesta al programa, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo: “Este programa lleva más de 20 años sin ser relevante y pende de un hilo con ideas poco inspiradas en un intento desesperado de llamar la atención. El presidente Trump cumplió más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún espectáculo de cuarta puede descarrilar su racha”.

South Park ridiculiza a Donald Trump y J. D. Vance en una escena de sexo ( Paramount )

En una entrevista con The New York Times, Parker y Stone dijeron que les resultaba imposible evitar el tema de Trump.

“No es que nos hayamos puesto políticos”, dijo Parker. “Es que la política se convirtió en cultura pop”. Stone añadió que hablar en contra del gobierno de Trump se había convertido en un “tabú”.

“A Trey y a mí nos atrae eso como a las moscas la miel. ¿Es ahí donde está el tabú? ¿Allí? OK, entonces estamos allí”.

Parker aclaró que sus objetivos pueden proceder de todos los bandos del espectro político.

“Tenemos posturas muy equilibradas”, dijo. “Nos burlamos de los extremistas de cualquier tipo. Lo hicimos durante años con el tema de las personas políticamente correctas de manera desmedida. Eso nos causó mucha gracia. Y esto es divertidísimo para nosotros”.

Traducción de Olivia Gorsin