"Lo odio. No quiero que nadie me sujete el dedo", dijo la estrella de Wicked, Cynthia Erivo, cuando se le preguntó por los fans que intentaban recrear un momento viral en el que aparecían ella y la coprotagonista Ariana Grande.

En declaraciones a la revista británica GQ antes del estreno de su segunda película, Wicked: Por siempre a finales de este mes, Erivo, de 38 años, abordó la entrevista viral que tuvo lugar durante la gira de prensa de la primera película de Wicked estrenada el año pasado.

El momento —compartido ampliamente en las redes sociales— de Grande, que interpreta a Glinda, diciendo que estaba “intentando mantener el espacio lo más cálido posible” para el personaje de Erivo, Elphaba.

“Fue un momento tan inocente de confusión y reacción humana”.

“Yo recibía una cosa, Ari recibía otra, y Tracy (la periodista que las entrevistaba) decía algo pero probablemente quería decir otra cosa, y luego se retractaba de lo que estaba diciendo... era todo tan confuso, que al final todos estábamos confusos pero conmovidos”.

Y agregó: “Fue muy extraño”.

Ariana Grande sosteniendo el dedo de Cynthia Erivo ( Instagram via @outmagazine )

Luego habló de los fans que querían recrear el momento, a lo que ella respondió: “Lo odio. No quiero que nadie me sujete el dedo”.

La entrevista con GQ fue amplia, Erivo habló de que su padre le dijo que no quería volver a verla durante su infancia, tras una discusión por un boleto, y añadió que no lo volvió a ver desde entonces y que no tiene su número de teléfono ni su dirección; ella sabe muy poco de la vida de él.

También agregó: “Simplemente, no lo vi venir. Supongo que tú tampoco, ¿verdad?”

A la pregunta de si quería volver a verlo y preguntarle por qué se fue, Erivo respondió: “No creo que me sirva, él tiene sus razones.

No cambia nada. No significa que vayamos a tener una relación.

Y creo que he encontrado el cierre que quiero, a mi manera. Pasó lo que tenía que pasar después de ese momento”.

Erivo será homenajeada en el evento Los Hombres del Año de GQ el 18 de noviembre en Londres, mientras que la entrevista completa puede leerse en el número Los Hombres del Año de la revista.

Traducción de Olivia Gorsin