Las esposas están de vuelta con más drama que nunca, ya que la tercera temporada de la exitosa serie de Hulu, La vida secreta de las esposas mormonas, se estrenará el jueves.

En 2022, la influencer Taylor Frankie Paul, madre mormona, anunció a sus 3,5 millones de seguidores de TikTok que se divorciaba tras un “intercambio de parejas suave” con su grupo de amigas.

Tres años después, el drama se ha convertido en un programa de telerrealidad imprescindible que desbancó a The Kardashians en audiencia en 2024 y ha conseguido que Paul (31) protagonice la próxima temporada de The Bachelorette en ABC, y que dos de sus compañeras de reparto compitan en la actual temporada de Dancing With the Stars.

Antes del estreno de la tercera temporada de La vida secreta de las esposas mormonas, el 13 de noviembre, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el escándalo de Utah que dio lugar a un fenómeno cultural.

¿Qué es MomTok?

open image in gallery Layla Taylor, Miranda McWhorter, Jessi Ngatikaura, Mikayla Matthews, Mayci Neeley, Taylor Frankie Paul, Jennifer Affleck, Whitney Leavitt y Demi Engemann protagonizan el reality show 'La vida secreta de las esposas mormonas', producido por Hulu ( Getty Images )

Cuando TikTok estaba ganando popularidad durante la pandemia de covid-19, un grupo de jóvenes madres mormonas empezó a atraer seguidores en la plataforma de video. Paul saltó a la fama como una de las primeras de estas influencers, dándose a conocer por sus videos de baile y haciendo videoblogs sobre su vida como madre casada de dos hijos en Draper, Utah, EE. UU.

En enero de 2022, Paul unió fuerzas con otras influencers de Utah y empezó a grabar videos con Whitney Leavitt, Mayci Neeley y Mikayla Matthews. Las cuatro empezaron a etiquetar sus videos con el hashtag #MomTok. A menudo bailando juntas y bromeando sobre sus estilos de vida religiosos, a las mujeres pronto se les unieron Layla Taylor, Jennifer Affleck, Demi Engemann, Miranda McWhorter y Jessi Ngatikaura, que aparecen en el programa de Hulu.

En conjunto, la tendencia MomTok reunió a millones de seguidores y, desde una perspectiva externa, parecía estar formada por amigas íntimas. El grupo vestía de forma similar, con ropa deportiva, bromeaban sobre ser “hermanas esposas” y se dedicaban a hacer negocios con marcas a diestra y siniestra.

Entonces todo se vino abajo.

El escándalo del “intercambio de parejas suave”

open image in gallery Taylor Frankie Paul reveló en 2022 que había roto el acuerdo del “intercambio de parejas suave” ( Invision/AP )

En mayo de 2022, Paul publicó un TikTok en el que revelaba su separación de su esposo, Tate Paul. En un video publicado con la canción 'Malibu' de Miley Cyrus, añadió el texto: “En mis veinte, divorciándome, empezando terapia, viviendo sola por primera vez en mi vida junto con dos niños pequeños”.

La actualización dejó impactados a los fans de MomTok, quienes corrieron a los comentarios para preguntar qué había roto a la expareja, que se casó en 2016. A continuación, Paul dio más pistas sobre el drama con un video de cajas en movimiento acompañado de un críptico mensaje.

“Mi vida se desmorona. Y ni siquiera puedo hablar del por qué, sin hundirlos a todos conmigo”, escribió.

La verdad salió a la luz el 25 de mayo de 2022. En una transmisión en vivo, Paul reveló solemnemente que ella y su esposo habían mantenido una relación abierta que consistía en un “intercambio de parejas suave” con otras parejas de su grupo de amigos. Para los Paul, esto significaba que no iban “hasta el final” con otras personas a menos que su cónyuge estuviera en la habitación.

“Todo el grupo intimaba entre sí”, dice Paul en el video, que rápidamente se hizo viral. Continúa: “Todos estábamos bastante abiertos y de acuerdo. Evidentemente, no se obligó a nadie. Lo hacíamos de vez en cuando. Hacíamos fiestas, y todos al final de la noche hacíamos eso”.

A continuación, confesó que había infringido las normas del grupo al intimar con el marido de otra persona y, posteriormente, enamorarse de él.

Paul aclaró que “la mayoría” de las miembros de MomTok no estaba implicada en el acuerdo de “intercambio de parejas suave”, pero el daño ya estaba hecho. Crecieron las especulaciones sobre cuál de las otras influencers de MomTok estaba implicada en la dinámica. La joven dijo a sus seguidores que estaba siendo “rechazada” por sus antiguos amigos mormones, mientras que la mayoría de las influencers publicaron videos negando haber participado en las aventuras subidas de tono.

Lo que hay que saber sobre la próxima temporada

open image in gallery #MomTok comenzó a crecer en TikTok en 2022 ( Hulu )

Siguiendo todo el contexto anterior, La vida secreta de las esposas mormonas fue un éxito rotundo en Hulu, ya que los espectadores clamaron inmediatamente por más episodios tras la emisión de la primera temporada en septiembre de 2024. La serie regresó para la segunda temporada en mayo con la nueva integrante del reparto Miranda McWhorter, una de las MomTokers originales, quien alzó la voz para admitir que ella y su exmarido habían participado en el “intercambio suave”.

Ahora, después de que la serie fuera nominada este año al mejor programa de telerrealidad no estructurado en los premios Emmy, la tercera temporada estrenará los 10 episodios el jueves. Según Hulu, la nueva temporada revelará más giros.

“Las miembros se enfrentan a una crisis de amistad a medida que las lealtades cambian, la confianza se pone a prueba y las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan”, reza la sinopsis de Hulu. Prosigue: “Cuando la búsqueda de la verdad pone en entredicho el carácter, comienza una guerra por la moralidad y estalla un enfrentamiento entre #Momtok y #Dadtok. Con su hermandad y todo lo que han construido pendiendo de un hilo, ¿podrán las mujeres encontrar un camino hacia la salvación? ¿O sus pecados colectivos destruirán #Momtok para siempre?”.

Los nuevos episodios podrán verse en Disney+ y Hulu.

Traducción de Sara Pignatiello