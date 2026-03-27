Andrew Garfield critica a J.K. Rowling al tiempo que elogia las películas de ‘Harry Potter’

Andrew Garfield se refirió a la autora JK Rowling como “aquella que permanecerá en el anonimato” al revelar que recientemente había visto las películas de Harry Potter por primera vez.

Aparte del comentario sobre Rowling (en referencia al antagonista de la serie, Lord Voldemort, al que a menudo se llama “aquel que no debe ser nombrado”), el actor de 42 años nacido en Los Ángeles se deshizo en elogios hacia la franquicia, señalando que el actor principal, Daniel Radcliffe, es “realmente bueno” en las películas.

Garfield le dijo a Hits Radio : “No había visto las películas de Harry Potter hasta hace poco… y él [Daniel Radcliffe] es realmente bueno. Las películas de Harry Potter son realmente buenas”.

Añadió: “Sé que es, digamos, controvertido. Y que no deberíamos, ya saben, poner dinero en el bolsillo de una legislación inhumana ahora mismo a través de aquella que permanecerá en el anonimato. Pero el alma y el espíritu de gran parte de la esencia de los temas de esas películas, y todos los artesanos y creadores... Ahora mismo estoy trabajando con una maquilladora maravillosa, Claire, que antes trabajaba en el taller de efectos especiales. Y pienso: ‘Vaya, no podemos tirar el grano con la paja’. Hay tantos artistas maravillosos que trabajaron en esas películas. En fin, ahora valoro mucho más a todos los artistas”.

Andrew Garfield criticó a J. K. Rowling, aunque por lo demás elogió las películas de Harry Potter (Getty) .

The Independent se puso en contacto con un representante de Rowling para obtener declaraciones al respecto.

El año pasado, Rowling apoyó al grupo de campaña For Women Scotland (FWS) en una serie de demandas legales que interpusieron contra la definición legal de "mujer".

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictó sentencia el pasado mes de abril en la que determinó que los términos “mujer” y “sexo” en la Ley de Igualdad se refieren a una mujer biológica y a un sexo biológico.

La decisión implicaba que las mujeres transgénero ya no podían formar parte de juntas directivas públicas en lugares reservados para mujeres. También tenía posibles repercusiones en la forma en que las personas trans utilizan espacios exclusivos para mujeres, como baños, refugios y salas de hospital.

Anteriormente, Rowling pareció lanzar una pulla a los protagonistas de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, por su propio apoyo a los derechos de las personas transgénero.

Cuando el año pasado le preguntaron a Rowling: “¿Qué actor o actriz te echa a perder una película al instante?”, ella respondió: “Tienes tres oportunidades para adivinarlo. Lo siento, pero no pude resistirme”.

Las opiniones de Rowling sobre el género dividieron a la industria del entretenimiento. David Tennant se manifestó en contra de sus ideas, mientras que Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us, la tildó de “perdedora despreciable” tras el fallo del Tribunal Supremo, después de que ella compartiera una foto desde su superyate fumando un cigarrillo, junto al mensaje: “Me encanta cuando un plan sale bien”.

Traducción de Olivia Gorsin