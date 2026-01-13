Actor Timothy Busfield se entrega tras desaparecer y promete luchar contra acusaciones de pederastia

El actor Timothy Busfield se ha entregado a la policía tras ser acusado de abusos sexuales a menores, con lo que concluye una persecución de cuatro días en la que participó el Servicio de Marshals de EE. UU.

Busfield (68) se entregó el martes en Albuquerque, Nuevo México, EE. UU., según el medio TMZ. Se enfrenta a dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y a un cargo abierto de abuso de menores.

El actor, más conocido por sus interpretaciones en El ala oeste de la Casa Blanca y en la película de 1989 Campo de sueños, declaró su inocencia en un video grabado antes de entregarse a la policía.

“Estoy seguro de que la mayoría de los que están viendo esto saben que me ordenaron venir a Albuquerque”, dijo Busfield en el video obtenido por TMZ. Continuó: “Estoy aquí ahora, recibí la llamada el viernes por la noche. Tenía que conseguir un abogado. El sábado me subí al auto y conduje 3.000 km hasta Albuquerque”.

Añadió: "Voy a enfrentarme a esas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras. Yo no les hice nada a esos niños. Voy a luchar contra esto. Voy a luchar junto a un gran equipo y voy a ser exonerado. Sé que así será porque todo esto está muy mal, y es todo mentira. Así que tengan paciencia; espero estar libre muy pronto y volver al trabajo”.

Timothy Busfield fue fichado en el Centro de Detención Metropolitano del condado de Bernalillo, Nuevo México, el martes por la tarde ( Centro de Detención Metropolitano )

Timothy Busfield, fotografiado en Nueva York en 2020, se enfrenta a acusaciones de abusos sexuales a menores ( Steven Ferdman/Getty Images )

El viernes se emitió una orden de arresto en Nuevo México después de que Busfield fuera acusado de tocar de forma inapropiada a dos actores menores de edad mientras trabajaba en la serie policíaca de Fox The Cleaning Lady (2022-25), ya cancelada, en la que ejerció como productor ejecutivo y dirigió varios episodios.

Los presuntos abusos tuvieron lugar entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, según la denuncia penal. Los documentos policiales informan de que las acusaciones contra Busfield también incluyen afirmaciones de que besó a un niño en la cara mientras este se cortaba el pelo en el remolque de peluquería y maquillaje.

El Departamento de Policía de Albuquerque comenzó a investigar a Busfield en noviembre de 2024, después de que un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México alertara a la policía de los presuntos abusos sexuales. Las quejas se comunicaron a Warner Bros. en febrero de 2025, tras lo cual se inició una investigación independiente, pero la empresa no pudo encontrar ninguna prueba que respaldara las acusaciones.

Busfield dijo a los investigadores en noviembre que creía que la madre de sus presuntas víctimas intentaba vengarse de él porque sus hijos no fueron elegidos para la última temporada de la serie, de acuerdo con los documentos policiales.

Los representantes del actor no respondieron inmediatamente a la petición de comentarios de The Independent. Tras la presentación de los cargos contra Busfield la semana pasada, la cadena NBC retiró un próximo episodio de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales en el que estaba programado como estrella invitada.

Busfield está casado con la actriz Melissa Gilbert, que borró su Instagram después de que salieran a la luz las acusaciones contra su esposo. Una declaración de sus abogados compartida con The Independent dice que Gilbert no hará comentarios sobre la situación en este momento, por petición de los abogados de Busfield.

Traducción de Sara Pignatiello