Esta nota fue originalmente publicada en mayo de 2024.

La notable ausencia de la actriz Amanda Bynes en la nueva serie de Investigation Discovery, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, ha causado revuelo en las redes sociales.

El documental, que se estrenó en marzo de 2024, muestra los testimonios de actores y equipos de producción sobre el ambiente tóxico y el abuso sexual que pasaba detrás de cámaras en varios programas de Nickelodeon.

Originalmente de Thousand Oaks, California, la actriz de 39 años comenzó su carrera artística cuando apenas tenía siete años y fue catapultada a la fama en el show de sketch de comedia All That.

“Fue un sueño hecho realidad”, dijo la actriz a PAPER en 2018 acerca de cuando le dieron el papel.

Tras el gran éxito en All That del 1996 a 2000, tuvo su propio spin-off con The Amanda Show.

Dan Schneider fue el creador de The Amanda Show y el documental habla sobre la cuestionable relación entre Bynes y Schneider.

Muchos de los entrevistados en el documental hablan sobre los sketches con doble sentido o inapropiados para niños. Un clip muestra a Bynes con Schneider en un jacuzzi. Bynes está en traje de baño y Schneider completamente vestido.

Aunque Bynes no ha emitido ninguna respuesta sobre el documental, su relación con Schneider o su tiempo en Nickelodeon, los internautas quieren saber su lado de la historia.

Luego de su trayecto en la televisión, Bynes hizo la transición a la pantalla grande con éxitos como Big Fat Liar, She’s the Man y What a Girl Wants. La actriz rápidamente se convirtió en una de las personalidades jóvenes más famosas de los principios de los 2000.

En 2003, Variety reportó que la joven actriz de 17 años quería emanciparse de sus padres.

Schneider opinó que esto era común para actores jóvenes. En una entrevista reciente en la que responde a las alegaciones del documental, Schneider también defiende su relación con Bynes.

“Eso es lo que ella quería para sí misma, así que recurrió a su equipo, que incluía a su abogado, su agente, su mánager, su publicista, a mí […] porque me incluía como parte de su equipo, y pensaba en mí de esa manera. La apoyamos, intentó emanciparse y al final no funcionó y no se dio”.

open image in gallery ( WireImage )

En la entrevista con PAPER, Bynes confesó que mientras filmaba películas como Easy A y She’s the Man, sufría de depresión y problemas de autoestima. A los 16 años comenzó a consumir marijuana y mientras trabajaba en Hall Pass comenzó “abusar” del consumo de dextroanfetamina y anfetamina, conocido como Adderall en EE.UU. Al mismo tiempo, Bynes comenzó a sentirse incómoda con su imagen al verse en la pantalla.

En el 2010, la actriz anuncio su retiro de la actuación y fue arrestada múltiples veces.

“Ya no me encanta actuar, así que dejé de hacerlo”, tuiteó Bynes en ese entonces. “Ser actriz no es tan divertido como parece”.

La estrella también permanecía en una tutela controlada por sus padres que terminó en 2022, similar a la de Britney Spears. En ese periodo, fue diagnosticada con desorden bipolar.

“En los últimos años, he estado trabajando duro para mejorar mi salud y para poder vivir y trabajar de forma independiente. Continuaré dando prioridad a mi bienestar en este próximo capítulo”, manifestó Bynes en un comunicado tras el fallo de su tutela. “Estoy entusiasmada con mis próximos proyectos, incluida mi línea de fragancias, y espero compartir más cuando pueda”.

Bynes se matriculó en el Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM)en Los Ángeles en 2014 con la meta de empezar su propia línea de ropa. En 2019 subió una foto de su graduación.

Desde entonces, Bynes ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales. En 2019 se hizo un tatuaje de un corazón en la cara. En 2020 estuvo comprometida con un hombre llamado Paul Michael, aunque la relación terminó en 2022, según E! News.

En los últimos años, Bynes trató de lanzar su propio pódcast y convertirse en manicurista. En el 2023, fue puesta bajo una retención psiquiátrica dos veces por caminar en las calles de Los Ángeles desnuda y por ser referida para tratamiento.

open image in gallery ( amanda.bynes1986/Instagram )

A finales del 2023 confesó haberse hecho una cirugía de blefaroplastia, cirugía plástica en los parpados.

Aunque la actriz permanece fuera del foco público, muchos fans le han mandado mensajes tras las revelaciones del documental.

Los comentarios en su última publicación de Instagram dicen, “Ella va a regresar, solo necesita estar rodeada de buena gente”, “Siempre he apoyado a esta mujer” y “Tus vibras son tan hermosas”.

En una historia en Instagram, la actriz comentó que seguía teniendo problemas de imagen.

“He subido más de 20 libras [9 kilos] en los últimos meses debido a la depresión. Ahora estoy mucho mejor y he aprendido a hacer lo contrario cuando no tengo ganas de hacer ejercicio o comer sano”.

En abril de 2025, la actriz anunció su cuenta de OnlyFans.

“¡Ya estoy en OnlyFans! Advertencia: solo usaré la cuenta para chatear con mis fans a través de mensajes directos. No voy a publicar ningún contenido sórdido. Estoy emocionada de unirme”, escribió.