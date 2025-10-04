Juez bloquea política de Trump para detener a menores migrantes en centros para adultos

Un juez federal bloqueó temporalmente una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump para mantener a los niños migrantes en detención después de cumplir 18 años, actuando rápidamente para impedir que fueran transferidos a instalaciones para adultos lo cual, según los defensores de derechos, estaba programado para este fin de semana.

El juez federal de distrito, Rudolph Contreras, emitió el sábado una orden de restricción temporal para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no detenga a ningún menor que haya llegado al país solo y sin autorización en instalaciones de detención para adultos del ICE después de que alcance la mayoría de edad.

El juez de Washington, D.C., determinó que dicha detención automática viola una orden judicial que emitió en 2021 en la que se prohibían tales prácticas.

Hasta el sábado, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NHS, por sus siglas en inglés) habían respondido a los correos electrónicos en busca de comentarios.

El impulso para detener a quienes acaban de llegar a la edad adulta es otra batalla sobre uno de los temas más sensibles en la agenda de inmigración de línea dura de Trump: cómo tratar a los niños que cruzan la frontera sin estar acompañados por adultos.

The Associated Press informó el viernes que las autoridades ofrecen a los niños migrantes de 14 años o más 2.500 dólares para que regresen voluntariamente a sus países de origen. El mes pasado, otro juez federal bloqueó los intentos de deportar inmediatamente a su país de origen a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos. Algunos menores ya habían sido subidos a aviones en esa operación nocturna antes de que un juez la bloqueara.

“Todas estas son partes de la misma política general para coaccionar a los jóvenes inmigrantes para que renuncien a su derecho a buscar protección en Estados Unidos”, afirmó Michelle Lapointe, abogada del American Immigration Council, uno de los grupos que pidió a Contreras que interviniera en una presentación judicial realizada poco después de la medianoche del sábado.

Los niños no acompañados son retenidos en refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que no forma parte del ICE. En la orden que Contreras emitió en 2021 se ordena a los agentes federales que trasladen a los menores que cumplen 18 años de esos refugios al “entorno menos restrictivo disponible”. Se dictaminó que eso es lo que exige la ley federal siempre que el menor no sea un peligro para sí mismo o para otros y no presente un riesgo de fuga. A menudo, los menores son liberados bajo la custodia de un familiar o tal vez en atención de acogida.

Pero los abogados que representan a menores no acompañados dijeron que, en los últimos días, comenzaron a recibir noticias de que el ICE estaba informando a los refugios que los niños que estaban a punto de cumplir 18 años, incluidos aquellos que ya tenían planes de liberación aprobados, ya no podrían ser liberados y que, en cambio, serían trasladados a instalaciones de detención, posiblemente el sábado. El ICE afirmó en un correo electrónico que los nuevos adultos solo podrían ser liberados por esa agencia bajo su autoridad de libertad condicional caso por caso por “razones humanitarias urgentes” o “beneficio público significativo”. De marzo a septiembre, el ICE ha otorgado libertad condicional a menos de 500 personas en total.

Los demandantes argumentaron que “la libertad condicional es prácticamente letra muerta” y que los niños que salen de los refugios experimentarían un daño duradero por la detención innecesaria e inapropiada de adultos en cárceles que podrían estar superpobladas o en ubicaciones remotas. Los demandantes dijeron que eso era especialmente cierto porque algunos de los clientes que mencionaron habían sido víctimas de tráfico o habían sufrido abuso, descuido o abandono por parte de sus padres.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a niños que cruzan la frontera sin sus padres en más de 400.000 ocasiones desde octubre de 2021. Una ley de 2008 exige que comparezcan ante un juez de inmigración antes de ser devueltos a sus países.

Los menores han pasado más tiempo en refugios administrados por el gobierno desde que la administración de Trump los sometió a un escrutinio más estrecho antes de liberarlos con familiares en Estados Unidos para seguir sus casos de inmigración.

El escrutinio adicional incluye toma de huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración. Durante el verano, dichos agentes comenzaron a presentarse y arrestar a los padres.

La duración promedio de la estadía en refugios administrados por el gobierno para menores liberados en Estados Unidos fue de 171 días en julio, por debajo de un pico de 217 días en abril, pero muy por encima de los 37 días en enero, cuando Trump asumió el cargo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.