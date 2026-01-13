Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de abuso sexual en nueva denuncia

Dos mujeres acusaron al cantante español Julio Iglesias de presuntos abusos sexuales mientras trabajaban como empleadas puertas adentro en sus mansiones del Caribe, según reportes recientes.

Una de ellas, trabajadora doméstica, afirmó haber sido presionada para mantener relaciones sexuales con el artista. Además, relató episodios de bofetadas, agresiones físicas y maltrato verbal.

La segunda denunciante, una fisioterapeuta que también prestó servicios al cantante, aseguró haber sido víctima de tocamientos inapropiados, insultos y humillaciones, todo en un ambiente marcado por el control y el acoso constante.

Con estas denuncias, Iglesias se convierte en la figura más reciente en quedar vinculada al escándalo MeToo, enfrentando acusaciones de haber abusado de ambas mujeres en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.

Los presuntos hechos habrían tenido lugar en sus residencias de Punta Cana, en República Dominicana, y Lyford Cay, en las Bahamas.

open image in gallery Julio Iglesias actúa en directo en el Royal Albert Hall en 2014 ( Getty )

Las denuncias salieron a la luz el martes, tras una investigación conjunta realizada por el medio español elDiario.es y la cadena televisiva Univision.

The Independent se puso en contacto con un representante de Julio Iglesias para solicitar comentarios.

Una de las presuntas víctimas, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, declaró que el artista español, que entonces tenía 77 años, solía llamarla a su habitación al final de la noche.

“Me usaba casi todas las noches”, relató a elDiario.es y Univision Noticias. “Me sentía como un objeto, como una esclava”.

Según su testimonio, los presuntos encuentros sexuales ocurrían casi siempre en presencia de otro miembro del personal doméstico, de mayor jerarquía.

Otra mujer, identificada como Laura —también nombre ficticio—, aseguró que Iglesias la besó en la boca y le tocó los senos sin su consentimiento.

elDiario.es y Univision afirmaron que intentaron contactar en reiteradas ocasiones a Iglesias y a su abogado, pero no obtuvieron respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

Los medios también intentaron comunicarse con la persona encargada de administrar la casa donde habrían ocurrido los presuntos abusos. Sin embargo, no recibieron respuesta.

open image in gallery Iglesias se retira del funeral del diseñador de moda Oscar de la Renta en Nueva York en 2014 ( Getty )

La mujer que Rebeca identificó como su primera supervisora en la mansión de Punta Cana desestimó las acusaciones y las calificó de “absurdas”.

La exadministradora sostuvo que solo siente “gratitud, admiración y respeto por el gran artista y ser humano que es”, y describió a Iglesias como “humilde, generoso, un gran caballero y muy respetuoso con todas las mujeres”.

Iglesias se convirtió en una estrella en el Reino Unido cuando su canción ‘Begin the Beguine’ fue un gran éxito y llegó directamente al número uno de las listas británicas en 1981.

El artista ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

Traducción de Leticia Zampedri