Paramount Skydance demanda a Warner Bros. por aceptar oferta de Netflix

Paramount Skydance acaba de emprender acciones legales contra Warner Bros. Discovery después de que esta última rechazara la oferta pública de adquisición (OPA) hostil de la empresa en favor de la propuesta de Netflix.

En una demanda presentada ante el Tribunal de Equidad de Delaware, EE. UU., Paramount Skydance solicitó que Warner Bros. (WBD) facilitara información sobre su proceso de venta y el acuerdo multimillonario pendiente con su rival Netflix.

“WBD no ha incluido ningún comunicado sobre cómo valoró el capital residual de Global Networks, cómo valoró la transacción global de Netflix, cómo funciona la reducción del precio de compra de la deuda en la transacción de Netflix, o incluso cuál es la base de su 'ajuste de riesgo' de nuestra oferta de 30 dólares por acción, todo en efectivo”, dijo el lunes el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en una carta a toda la compañía.

“Presentamos una demanda esta mañana ante el Tribunal de Equidad de Delaware para pedir que se ordene a WBD que proporcione esta información para que los accionistas de WBD tengan lo que necesitan para poder tomar una decisión informada sobre si destinan sus acciones a nuestra muy real oferta”, añadió.

La demanda se produce pocos días después de que WBD aconsejara a sus accionistas que rechazaran de nuevo la propuesta modificada de Paramount Skydance y respaldaran en su lugar una oferta competidora de Netflix.

Paramount Skydance demanda a Warner Bros. tras rechazar esta su propuesta de adquisición ( Getty )

El mes pasado, WBD acordó vender sus estudios y operaciones de streaming a Netflix en un lucrativo acuerdo de $72.000 millones (valor de equidad) u $82.700 millones (valor de empresa). El sorprendente acuerdo se produjo después de que Paramount Skydance hubiera ofrecido inicialmente adquirir toda la empresa, que incluye cadenas destacadas como CNN y Discovery, más allá de las divisiones de estudios y streaming.

Pocos días después del acuerdo de WBD con Netflix, Paramount Skydance hizo pública su OPA hostil de $77.000 millones valor de equidad, o 108.400 millones por valor de empresa. Aunque posteriormente mejoró su oferta a $30 dólares por acción, WBD siguió instando a sus accionistas a que se mantuvieran firmes y aceptaran la oferta competidora de Netflix.

“WBD ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción de Netflix sea financieramente superior a nuestra oferta”, continuó Ellison en la carta.

“Nos llama la atención que hubiera pocas reuniones del consejo de administración en el periodo previo a la decisión de aceptar una transacción inferior con Netflix. Y nos sorprende la falta de transparencia de la WBD en cuestiones financieras básicas. Simplemente, no tiene sentido, al igual que los cálculos sobre cómo WBD sigue estando a favor de aceptar menos de nuestra oferta de $30 por acción en efectivo para sus accionistas”, continuó.

“El mejor resultado para ustedes y para nosotros sería que la Junta de WBD ejerciera el derecho que tiene en virtud del Acuerdo con Netflix para comprometerse con Paramount. Si lo hace, seremos abiertos y constructivos para asegurar el mejor camino a seguir para la WBD y para cada uno de ustedes”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello