Stephen Graham aborda los rumores sobre la segunda temporada de ‘Adolescencia’

Stephen Graham abordó la posibilidad de que Adolescencia regrese para una segunda serie tras el gran éxito del drama de Netflix en los Globos de Oro.

La serie de cuatro capítulos fue galardonada con el premio a la mejor serie limitada de televisión en la ceremonia celebrada el domingo 11 de enero en Los Ángeles, mientras que Graham, la estrella de Liverpool, ganó el premio al mejor actor de serie limitada por su fenomenal interpretación de un padre angustiado después de que su hijo adolescente sea acusado de asesinar a un compañero de clase.

La racha de cuatro premios de la serie se completó con el premio al mejor actor secundario para Owen Cooper, de 16 años, y el premio a la mejor actriz secundaria para Erin Doherty.

Mientras hablaba con los periodistas en la sala de prensa tras su victoria, se le preguntó a Graham si podría haber una segunda serie de Adolescencia en algún momento del futuro.

El hombre de 52 años respondió: “No puedo responder a esa pregunta porque está en algún lugar de los profundos recovecos de mi mente y de la mente [del guionista] Jack [Thorne], y la sacaremos dentro de unos tres o cuatro años. Así que estén atentos”.

open image in gallery Los protagonistas de 'Adolescence' con sus Globos de Oro ( Getty )

Adolescence se convirtió rápidamente en uno de los estrenos de Netflix más vistos y aclamados por la crítica cuando se estrenó en marzo del año pasado.

El drama de una sola toma seguía a Jamie Miller (Cooper), de 13 años, tras su detención por matar a una chica en su colegio.

El programa fue elogiado por su exploración de la masculinidad tóxica y la cultura incel, y el primer ministro Sir Keir Starmer apoyó las peticiones de que se emitiera en las escuelas.

El supervisor Thorne dijo anteriormente que no tenía planes inmediatos para más episodios, y explicó durante una aparición en This Morning el año pasado: “No creo que haya ningún sitio más al que podamos llevar a Jamie, así que no creo que haya una segunda temporada.

Nos encantaría explorar el formato de una toma de otra manera. Nos encantaría contar otras historias con ella, pero no creo que una segunda serie de Adolescencia sea lo más adecuado para nosotros”.

open image in gallery Cooper y Doherty en el tercer episodio de “Adolescencia” ( Netflix )

Con su triunfo en la noche del domingo, Cooper, de 16 años, se convirtió en la estrella más joven en ganar en la categoría de Mejor Actor de Reparto Masculino de los Globos de Oro.

El actor nacido en Warrington pronunció su discurso ante un público repleto de estrellas de Hollywood: “Todavía soy un aprendiz. Sigo aprendiendo cada día. Sigo aprendiendo de la gente que está sentada frente a ti y frente a mí”.

“Es una locura, ¿qué está pasando?", añadió, antes de despedirse con un guiño a su amado equipo, el Liverpool FC: “Nunca caminarás solo”.

Al recoger su premio al mejor actor, Graham declaró: “Quiero decir a todos los padres que, por favor, abracen a sus hijos. Diles cuánto los quieres y escúchalos cuando quieran hablar contigo.

Asegúrate de que la puerta del dormitorio esté siempre abierta y de que se comuniquen entre ustedes”.

Traducción de Olivia Gorsin