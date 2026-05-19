Llegó el tan esperado estreno de la quinta temporada de The Boys.

El último regreso de los superhéroes se dio a conocer en la CCXP Brasil, donde las estrellas de la serie, Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone y Colby Minifie, subieron al escenario junto con el showrunner y productor ejecutivo Eric Kripke, ante más de 3.000 fans que consiguieron su lugar en el Thunder Stage.

Las discusiones en el panel incluyeron una retrospectiva de los momentos más impactantes y favoritos de los fans de la serie, seguida de un primer vistazo al tráiler oficial de la quinta temporada.

The Boys está basada en el cómic superventas del New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también son productores ejecutivos.

Esto es todo lo que sabemos sobre la nueva temporada:

¿Qué pueden esperar los espectadores?

open image in gallery El personaje de Karl Urban “Butch” en una imagen promocional de la última temporada de ‘The Boys’ ( Amazon MGM Studios/Prime Video )

Los fans de la serie pueden esperar más acción en este épico final.

“En la quinta y última temporada, el mundo pertenece a Homelander y está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras”, indica la sinopsis de la trama.

“Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes”.

Y añade: “Es el clímax, amigos. Van a pasar cosas importantes”.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la nueva temporada?

open image in gallery The Deep (Chace Crawford), Homelander (Antony Starr) y Black Noir (Nathan Mitchell) en ‘The Boys’ ( Jasper Savage/Prime Video )

En el momento de redactar este artículo, la quinta temporada de The Boys cuenta con una puntuación del 97 % por parte de la crítica y del 89 % por parte del público en Rotten Tomatoes, el sitio web que recopila reseñas de cine y televisión, y ha recibido críticas favorables, aunque algunos opinan que la nueva temporada no está a la altura de las anteriores.

“La quinta temporada pone punto final a esta sangrienta historia de cómic y logra evitar los escollos en los que han caído tantas despedidas mediocres en los últimos años”, escribió Victoria Luxford, de NME, en su reseña de cinco estrellas.

Amon Warmann, de Empire, dijo en su reseña de tres estrellas: “Aunque sigue siendo tan oportuna como siempre, la recta final de The Boys se toma su tiempo para colocar las piezas en su lugar para el enfrentamiento final con Homelander, para bien y para mal”.

“El capítulo final de The Boys se mantiene admirablemente fiel a los personajes que han estado a la vanguardia de este caos durante los últimos cinco años”, señaló Craig Elvy, de Screen Rant, quien le otorgó un 8 de 10.

Lucy Mangan, de The Guardian, escribió en su reseña de cuatro estrellas: “También hay algunos momentos desagradables, algunas frases ingeniosas, mucho humor basado en traseros y penes; todo está presente y en su lugar. Pero no hay ninguno de los destellos de inventiva o inspiración que hacen y han hecho grande a The Boys. Sin embargo, la acción se presenta de manera tan intensa y rápida a partir de ahí que es más fácil pasar por alto esa deficiencia”.

¿Cuándo se estrenará la última temporada?

open image in gallery Imagen promocional de la temporada 5 de ‘The Boys’ ( Amazon MGM Studios/Prime Video )

A continuación, encontrarás el calendario de los episodios:

(e1) Cuarenta centímetros de pura dinamita: 8 de abril

(e2) Rebeldía adolescente: 8 de abril

(e3) Cada maldito hijo de perra: 15 de abril

(e4) El rey del infierno: 22 de abril

(e5) Golpe directo: 29 de abril

(e6) Aunque los cielos se desplomen: 6 de mayo

(e7) El francés, la mujer y el hombre llamado Mother’s Milk: 13 de mayo

(e8) Final de la serie: 20 de mayo

La temporada se transmitirá en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.